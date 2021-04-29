Gasly: ''Eğer Red Bull olmazsa, başka seçenekler de olacak"

Pierre Gasly, Imola'da gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix'sine beşinci sıradan başlamıştı. Ancak tüm gridin aksine, yarışa geçiş lastiği yerine yağmur lastikleriyle başlayan AlphaTauri pilotu, Grand Prix'yi yedinci sırada tamamlamıştı.

Bu hafta sonu Portimao'da gerçekleştirilecek olan Portekiz Grand Prix'si basın toplantısında konuşan Gasly, Imola'daki yarışı şöyle anlattı: ‘’Bence tüm hafta sonu çok olumluydu ancak Pazar günü yarışı çok iyi yönetemedik. Bence sonunda, yarışın bizim için nasıl başladığı düşünülürse, yedincilikten mutlu olmalıyız.’’

‘’Beşinci sıradan başladığımız yarışta kesinlikle hayal kırıklığına uğradık ve ben alabileceğim en çok puanı almak için, temiz bir yarış geçirmek istiyordum.’’

‘’Bence çok dramatik bir starttı ve birkaç tur sonra on sekizinci sıraya düştük, kırmızı bayraktan dolayı şanslıydık ve bundan sonra birkaç pozisyon yükselebildim. Alabildiğimiz tüm puanları aldık, ancak kolay bir Pazar günü değildi.’’

Neden Emilia Romagna Grand Prix'sine yağmur lastikleriyle başladığı sorulan Gasly, ‘’Yarışın başında birçok küçük şeyin kötü gittiğini düşünüyorum. Bunlardan ders çıkardık ve benzer bir durumla tekrar karşılaşacağımızı düşünmüyorum.''

''Birçok talihsiz şey yaşadık, bu yüzden de yağmur lastiğiyle başladık. Başlangıçta yarışımız çok karmaşıktı, sonra da kırmızı bayrak sayesinde geri dönebildim ve aracın hızını kullandım.''

''Bu hafta sonu daha iyi bir Pazar günü geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.’’ cevabını verdi.

Portekiz yarışını iyi geçirmenin tüm takım için önemli olacağını söyleyen Fransız pilot, şu ana kadarki Cumartesi günlerinde araçtan en iyisini çıkardıklarını düşündüğünü ekledi.

‘’Şu ana kadar, Cumartesi günleri araçtan en iyisini çıkarabildiğimizi düşünüyorum.''

''İlk iki yarışta sıralamalarda beşinci olarak iyi sonuçlar aldık ancak Pazar günleri, bu sıralamaları güçlü sonuçlara çeviremedik. İlk yarış benim hatamdı ve startta ön kanadı kaybettim, bu da yarışımızın kötü gitmesine sebep oldu.''

''Imola da zorlu bir yarıştı, yani bu Pazar gününü güçlü geçirmenin ve çok puan almanın önemli olduğunu düşünüyorum.’’

Gasly, 2019 sezonunda Red Bull'a geçiş yapmıştı ancak Milton Keynes merkezli takımla geçirdiği yarım yılın ardından Toro Rosso'ya geri gönderildi.

Red Bull'a geçme şansı az olduğu için, AlphaTauri'de kalması durumunda, uzun süreli kariyer gelişimi için başka takıma geçip geçmeyeceği sorulduğunda Gasly, eğer taraflar arasında birlikte çalışma isteği olursa, Red Bull'la çalışabileceğini söyledi.

‘’Bence bu sorunun tek cevabı şu ki, ben Formula 1’de en üstlerde yarışmak için bulunuyorum. Her gün, bir gün şampiyonluğu kazanabilmek için olmam gereken en iyi sürücü olmaya çalışıyorum, sürekli olarak podyumlar ve galibiyetler için savaşmak istiyorum. Bu benim nihai hedefim.''

''Umarım bu Red Bull’da olur. Ben Red Bull sayesinde Formula 1’deyim ve bunun için onlara minnettarım. Şu anda hâlâ onlarla kontratım var ve hedefim de bu.''

''Birlikte çalışma istekleri varsa, bundan çok mutlu olurum. Eğer birlikte çalışmak için bir istek yoksa, başka seçenekler de olacaktır, ancak şimdilik değil.''

''Asıl önemli olan şey rekabetçi olmak, benim yaptığım gibi güçlü performanslar çıkarmak ve iyi sonuçlar almak. Sonrasında da, fırsatları değerlendireceğiz.’’