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Gasly: "Eğer iyi bir hızlı bir araca sahipsem ondan en iyisini çıkarabilirim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri Pierre Gasly, eğer gerçekten iyi bir araca sahipse, bu araçtan en iyisini çıkarabileceğinden şüphesi olmadığını ve zaten bunu yapabildiğini gösterdiğini belirtti.

Gasly: "Eğer iyi bir hızlı bir araca sahipsem ondan en iyisini çıkarabilirim"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz haftalarda yaptığı röportajda, Max Verstappen'in AlphaTauri aracını sürmesi halinde Pierre Gasly'den çok daha hızlı gidebileceğini belirtmişti.

Marko, Sakhir yarışının ardından verdiği demeçte, "Verstappen, sıralama turlarında kesinlikle 0.2 veya 0.3 saniye kazanırdı. Gasly'nin zamanını 0.250 saniye geçerdi." demişti.

RacingNews365 geçtiğimiz günlerde Gasly'e Marko'nun bu sözlerini sordu ve Fransız pilotun cevabı şöyle oldu: "Benim için her şey çok basit. Bu tür varsayımlar umrumda değil."

"Gerçekler Sakhir'in takım tarihindeki en iyi sıralama turlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Bundan çıkabilecek sonuç: Eğer elimde hızlı bir araç varsa son derece hızlı olabileceğim. Çıkarılabilecek tek sonuç bu."

Gasly'nin adı son dönemde Fransız Alpine takımı ile anılıyor ve eğer Esteban Ocon beklentileri karşılamazsa, Gasly'nin gidebileceği yerlerden biri Alpine olabilir.

Ancak Gasly, AlphaTauri ile uzun vadeli bir gelecek isteyip istemeyeceği sorusuna, "Evet, neden olmasın ki? Formula 1'deki amacım apaçık ortada."

"Galibiyet ve şampiyonluklar  için savaşmak istiyorum. Uğruna yoğun şekilde çalıştığım şey bu. Haliyle neden olmasın? Ben bir sorun göremiyorum."

"Ancak takımın en iyi pozisyonlar için yarışması bir veya iki yıldan daha uzun sürecek. Yine de uzun vadeli bir proje üzerinde çalışıyoruz."

"Şu anda Mercedes ve Red Bull ile rekabet edebilecek kadar büyük değiliz, ancak bilgimizi ve bütçemizi doğru şekilde kullanabilirsek neden mümkün olmasın? Bunu, MotoGP'de de görüyoruz. Küçük, bağımsız takımlar en iyi takımları yenebiliyor."

"Yönetmelikler bunu destekliyorsa, o zaman aynı şey Formula 1'de de mümkün olmalı." 

 

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Editör Kemal Şengül

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