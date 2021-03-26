Gasly: "Duygusal makale, çalkantılı dönemi geride bırakmamı sağladı"

Fransız pilot, yakın arkadaşı Anthoine Hubert'in 2019 Belçika GP hafta sonunda Formula 2'de geçirdiği kazada hayatını kaybetmesinin ardından derinden etkilenmişti. Gasly, Hubert ile olan geçmişini ve geçen sene Spa-Francorchamps'a döndüğünde hissettiklerini bir yazıda paylaştı.

Gasly ayrıca 2019'da Toro Rosso'ya döndürüldüğü dönemde Red Bull Racing'in kendisini yeteri kadar desteklemediğini hissettiğini açığa çıkardı.

Gasly, Players' Tribune adlı internet sitesinde bir gazetecinin yardımıyla bir makale yayınladı ve yaşananlar karşısında hissettiklerini anlattı.

Gasly, "Çok sayıda insandan, diğer sporculardan, gazetecilerden, taraftarlardan, Anthoine'ın ailesinden çok fazla geri bildirim aldım."

"Orada sadece hissettiklerim yazıyordu. Kendimi o şekilde ifade etmek istedim. Günün sonunda hepimiz insanız. Bazen sporda bunu unutuyoruz. Hatırlatmak güzel oldu."

"O yazıyı sezon arasında yazdım, bu yüzden yeni yayınlandı. Takımımdan insanlarla konuşarak bunu yaptım."

"Bunların normalde özel olarak konuştuğumuz şeylerden olduğu açık. Bazı şeylerin dışarıdaki dünyadan yanlış anlaşılabildiğini hissediyorum."

"Paylaşmak istediğim çok fazla şey vardı. Paylaştığım şeyler oldukça adildi. Ve paylaştığım o duygular bana aitti. Bazen bazı şeyleri sözlü ifade etmek yerine yazmak daha kolay olur."

"Bu benim için önemliydi. Şimdi en azından o bölümü kapattığımı hissediyorum. Şahsen ilerlemenin, o bölümü geride bırakmanın iyi olacağını hissediyorum. Benim için o sayfa artık kapandı." dedi.

Gasly, duygularını herkese açık bir şekilde ifade etmenin hiç kolay bir karar olmadığını kabul etti.

Gasly, "Zor olsa da, asla pes etmem. Her zaman ne istediğime, bu sporda neler başarmak istediğime dair düşüncelerim netti."

"Ve bu sonunda muhtemelen bana yardımcı oldu. Sonunda iyi bir şey oldu. Artık daha iyi hissediyorum. Ve evet, kendimi bu şekilde ifade etmek istedim."

"Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Çoğu şeyi yaptım ve o makalede paylaşmak istediğim şeyleri paylaştım." dedi.

Netflix'teki Drive to Survive'ın 3. sezonunda Monza'daki galibiyeti sayesinde bolca yer alan Gasly, bunun yeni sezon öncesinde motive edici olduğunu kabul etti.

Gasly, "Onu izledikten sonra gerçekten yükselmiş hissediyorum. 2021 sezonunun başlaması için gerçekten sabırsızlanıyorum."

"Netflix'in hep kötü hissettirdiği söylenirdi. Ancak artık bu vizyonun değiştiğini düşünüyorum." dedi.