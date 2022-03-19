Gasly: "Q3'e kalmak istiyorsak hız bulmalıyız"

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Formula 1 2022 sezonu bugün itibariyle Bahreyn'de başladı. Takımlar yeni nesil araçlarıyla yılın ilk antrenmanlarını tamamladılar.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, birinci antrenman seansını yumuşak lastikle 1:34.193 yaparak zirvede tamamladı.

İkinci antrenman seansı ise, sıralama ve yarış seansları da akşam saatlerinde gerçekleştirildiği için daha önemliydi. AlphaTauri bu seansta aynı başarıyı gösteremedi.

Gasly, ikinci antrenman seansında 1:33.621 yaparak 13. sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise 1:33.789 ile 14. sırada yer aldı.

Gasly, "Bugün iki seans da çok farklıydı."

"Bence, pistin sıcak olması bize yardımcı oldu veya aracımız için daha iyiydi. Sonrasında akşam pist daha soğukken çok fazla zorlandık."

"Şimdi her şeye bakmamız ve ne yapacağımızı anlamamız gerekiyor çünkü sıralama ve yarış gece olacak. Yani koşullar benzer olacak." dedi.

Gasly, uzun sürüşler hakkında ise, "Bence, kısa sürüşlerden daha iyiydi."

"Sabah araçta her şey iyiydi. Ancak akşam öyle olmadı. Uzun sürüşte bile bir şeyin eksik olduğunu ve anlamadığımızı fark ettim. Bunun üzerine çalışacağız." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Antrenmanlarda, Gasly'nin 11. virajda yoldan taştığı ve önden kayma yaşadığı görüldü.

Gasly, "Denge şu anda oldukça açık. Girişlerde arka taraf oldukça güçsüz ve daha sonra 11. virajdaki apeks çok daha kötü. Bu da üzerinde zaman harcayacağımız yerlerden biri."

"Ayrıca, aracı sabaha kıyasla biraz değiştirdik, birkaç şey denedik. Yarın için birkaç cevap bulacağımıza eminim ama diğerleri çok hızlı görünüyor."

"Haas gerçekten etkileyiciydi. Bottas da öyleydi. Alonso çok güçlü göründü. Bu nedenle orta grubun geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha zor olacağını biliyoruz çünkü en az iki takım daha var. Eğer Q3'e kalmak istiyorsak hız bulmamız gerekiyor." dedi.

Gasly, sıralama turlarından beklentisi hakkında, "Çok karışık bir gün geçirdik. Birinci antrenman harikaydı ve araç son derece iyi hissettirdi. İki seans arasında gece ve gündüz kadar fark vardı. Akşam çok daha zordu, tutuş bulmakta ve denge konusunda zorlandık."

"Sıralama ve yarış da bu koşullarda olacak. Şu anda neden akşamları bu kadar yavaş olduğumuza dair çok fazla soru işareti var. Umarım yarın için bazı cevaplar buluruz." dedi.