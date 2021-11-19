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Formula 1 / Katar GP Haberler

Gasly: "Asıl hedefimiz Alpine"

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Katar Grand Prix'si öncesinde güçlü gözüktüğü ikinci antrenman seansının ardından, yarın ilk üçte olmayı beklemediğini ve asıl hedeflerinin Alpine olduğunu söyledi.

Gasly: "Asıl hedefimiz Alpine"

Katar Grand Prix'si öncesi ikinci antrenman seansında AlphaTauri'nin performansı, tıpkı ilk seansta olduğu gibi dikkat çekiciydi. Pierre Gasly, ilk seansta ikinci oldu ve ikinci seansta da Bottas'tan sadece 0.209 saniye yavaş kaldı ve yine ikinci oldu.

Fransız sürücünün attığı uzun sürüşler de, AlphaTauri'nin temposunun tesadüf olmadığını gösterecek kadar iyiydi.

Gasly, "Harikaydı, iki seansta da ikinci olduk. Çok çok iyi bir Cuma günü, şimdiye kadar sezonun en iyisi."

"Harika hissettirdi. Aslında bu koşullarda aracın içinde olmak o kadar da kolay değil. Bu yüzden uçmak gibi olduğunu söyleyemem ama tur zamanı gerçekten iyi. Bu da bir pozitif. Ancak bence, denge açısından yarın daha da iyi yapabiliriz. Biz de bunun üzerinde çalışacağız." dedi.

Fransız pilot, seansın sonlarına doğru garaja çağrıldığı sırada bir sorun olmadığını, sadece plana uyduklarını söyledi.

Sıralama turlarında ilk üçte olup olamayacağı sorusuna, "Hayır, gerçekçi olalım."

"Red Bull ve Mercedes'in, Cumartesi ve Pazar günleri ne kadar fazla hızlandıklarını biliyoruz. Yani onlar hedefimiz değil. Tabii ki de elimizden geleni yapacağız ve eğer onların önünde olabilirsek, bu oldukça memnun edici olacak."

"Ancak hayır, bizim asıl hedefimiz Alpine. McLaren ve Ferrari'lerle de savaşmaya çalışacağız ama şimdiye kadar oldukça rekabetçiydik. Yarın neler yapacağımızı görmek için heyecanlıyım." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri walks the track

Pierre Gasly, AlphaTauri walks the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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