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Formula 1 / Son dakika

Gasly de Imola testi için koltuk ayarı yaptırdı

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Gasly de Imola testi için koltuk ayarı yaptırdı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Haz 2020 11:22

Daniil Kvyat'ın ardından Pierre Gasly de AlphaTauri'nin Faenza fabrikasına gelerek koltuk ayarı yaptırdı.

AlphaTauri, gelecek hafta (24 Haziran) Imola'da piste çıkacak ve 2020 aracını Şubat ayından sonra ilk kez çalıştırmış olacak.

Sürücüler Şubat ayından bu yana aracın direksiyonuna geçmedikleri için yeni koltuk ayarları gerekiyor ve bu yüzden önce Daniil Kvyat sonra da Pierre Gasly takımın Faenza fabrikasına geldi.

Kvyat dün koltuk ayarı yaptıran isimdi, bugün ise sıra Gasly'e geldi.

Gasly'de de tıpkı dün Kvyat'ta olduğu gibi yüz maskesi vardı ve böylelikle COVID-19 önlemlerini uygulamaya devam ettiler.

Testte her iki sürücünün de piste çıkması ve ikisinin de 50'şer kilometre sürüş yapması bekleniyor.

AlphaTauri, 2018 Toro Rosso-Honda aracını da test götürecek ve 2020 aracıyla yapılacak sürüşten sonra bu araçla da bazı testler yapılabilir.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al , Pierre Gasly
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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