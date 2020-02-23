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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "DAS'ı bulan mühendise ödül verilmeli"

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Gasly: "DAS'ı bulan mühendise ödül verilmeli"
Ekleyen:
, Editör
23 Şub 2020 13:03

Pierre Gasly, DAS'ın akıllıca bir sistem olduğunu ve bunu bulan mühendisin ödülü hak ettiğini söyledi.

Mercedes takımı, Barcelona testlerinin ikinci gününde aracında kullanmaya başladığı sistemle herkesi şaşırtmıştı.

DAS adı verilen Çift Eksenli Direksiyon sisteminde direksiyon ileri geri kontrol edilerek ön tekerleklerin (toe) açısı değiştiriliyor. Bu sayede düzlükte hızlı olmayı başarırken, virajlarda da bulduğu bu ekstra yere basma gücüyle hızlı olmayı başarıyor. Ayrıca ilk iddialara göre lastik aşınması konusunda da son derece faydalı bir çözüm.

Pierre Gasly, çözümün dahice olduğunu söyledi ve çözümü bulan mühendisi övdü.

"Doğruyu söylemek gerekirse bu fikre sahip olan adamın kim olduğunu bilmiyorum, ama umarım para ödülü ya da onun gibi bir şey alır çünkü bu gerçekten dahice bir fikir. Bu çözümü aracımıza uygulayıp uygulayamayacağımızı göreceğiz, ancak bu tür fikirlerin gerçeğe dönüştüğünü görmek  gerçekten büyüleyici. "

Daniil Kvyat ise daha esprili bir yaklaşıma sahipti ve sistemi bir uçağın kalkışına benzetti.

DAS sistemi hakkında ne düşündüğü sorusuna Kvyat, "Ben mühendis değilim, bu yüzden bu sistemin nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de direksiyonu kendinize doğru çekiyorsunuz ve düzlüğün sonunda araç adeta bir uçak gibi havalanıyor! (gülüyor)"

"Ama dediğim gibi bilmiyorum, bunu mühendislere sormak daha iyi. İşime odaklanıyorum, araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum ve mühendisler de kendi işlerini yapıyorlar." yanıtını verdi.

Geçen yıl Mercedes'te çalışan Esteban Ocon ise bu yenilikten haberi olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi ancak Renault'nun bu çözüme bakacağını dile getirdi.

Ocon, "Bu kesinlikle bir yenilik. Formula 1'de böyle şeyler yaratabiliyor olmamız harika. Detaylar hakkında çok fazla şey bilmiyorum ama griddeki çoğu takım buna bakacak."

"Hatta tüm takımlar buna bakacak ve muhtemelen aynı şeyleri tasarlayıp tasarlayamayacaklarını görmeye çalışacaklar. Biz de aynı şeyi yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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