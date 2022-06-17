Gasly: "Dalgalanmayla ilgili kuralın güç düzeni üzerindeki etkisi 'minimum' olacak"

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Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Kanada GP öncesinde FIA, birkaç sürücü tarafından dile getirilen güvenlik endişelerinden ötürü dalgalanmaya müdahale etme kararı aldı ve takımlara yeni bir teknik direktif gönderdi.

FIA, bu hafta sonu veri toplamaya odaklanacak ve sürücülerin, dalgalanmanın şimdiye kadarki en kötü seviyesine ulaştığı Bakü'de yaşananlarla karşılaşmaması için -araçların- en fazla ne kadar dalgalanabileceği konusunda bir üst sınır belirlenecek.

Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, araçlarında devam eden sorunlar nedeniyle bu yıl Ferrari ve Red Bull'la mücadele etmede zorlandıkları gibi, dalgalanmadan en çok etkilenen isimler de oldular.

İkili hemen hemen her yarış dalgalanmaya dikkat çekti ve Bakü'de yaşananlar da açıdan zirve oldu.

Fakat padoktaki bazı figürler güvenlik endişelerini küçümsediler ve Christian Horner, kuralları değiştirerek dalgalanmayla mücadele etmeye çalışmanın, bu sorunu çözen takımları cezalandıracağını öne sürdü.

Perşembe günü Montreal'de konuşan Gasly, atılan adımdan memnun olduğunu dile getirdi.

Gasly, "Bunu ciddiye almalarından dolayı çok mutluyum. Mümkün olan en kısa sürede harekete geçiyorlar çünkü bu bizim için gerçekten önemli bir sorun."

"Sonuçta araçta oturan, bunun neden olduğu darbeleri hisseden ve ağrılarla baş etmesi gereken taraf bizleriz. Mesajımız alıp, çabucak bazı önlemler getirdiklerini görmek harika."

"Bunun nasıl bir şey olduğunu sadece araç üstü görüntülere bakarak veya dışarıdan izleyerek anlayamazsınız."

"Bunun hepimiz için ciddi bir konu olduğunu anlamalarına sevindim. Sırf bir şeyden şikayet etmek istediğimiz için mızmızlanmaya çalışmıyoruz, istediğimiz şey bu değil."

“Hepimiz bu sporu seviyoruz. Hepimiz burayı daha iyi bir yer haline getirmeye ve ileriye doğru götürmeye çalışıyoruz."

"Bu durum performans tarafı bir kenara, tamamen sağlığımız için endişe verici." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Dalgalanmaya getirilen sınır kısa vadede en çok, dalgalanmayla mücadele eden takımlara zarar verecek çünkü çok fazla dalgalanma yaşamamak için araçlarının yüksekliğini artırmak zorunda kalacaklar. Bu da performanslarını olumsuz etkileyecek. Dalgalanma yaşamayan Red Bull ve Alfa Romeo gibi takımlar ise bu kuraldan etkilenmeyecek gibi görünüyor.

Fakat Gasly, kuralın performans üzerindeki etkisinin minimum seviyede olacağı görüşünde.

"Sanırım değişiklik yapması gereken araçların performansını, oldukça düşük seviyede etkileyecek bir şeyden bahsediyoruz."

Haas F1 patronu Gunther Steiner, takımların sezon ortasında büyük kural değişiklikleri olabileceğini kabul etse de, FIA tarafından planlanan analiz ve veri toplama sürücünün bazı yanıtlar vermesini umuyor.

Steiner, “Aslında ne olduğunu belirlememiz lazım."

"Bazı araçlar için durumun oldukça kötü olduğunu düşünüyorum fakat bunun bir çözümü var: Aracın yüksekliğini artırmak. Fakat bunu yapınca da yavaşlıyorsunuz. Öyleyse kim bunu yapmak ister ki?"

"Sezon ortasında lastik değişimi yapalı kaç yıl oldu bilmiyorum. Her şeyi kökten değiştirirseniz, güç düzeni tamamen değişir."

"Bu gerçekten adil bir şey mi? Hayır. Bunu bir güvenlik faktörü olarak kullanıyorlar. Evet, bu bir güvenlik faktörü fakat çok tehlikeliyse araç yüksekliğini artırmalısınız."

"Bence bu, kuralları değiştirmeden dalgalanmanın ne zaman çok tehlikeli hale geldiğini bulmak, bunu sınırlamak ve bunun üzerine çıkınca da... Sınırı aşarsanız ne gibi cezalar alacağınızı bilmiyorum."

"Henüz herhangi bir fikrim yok çünkü buna bakmadım. Önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.