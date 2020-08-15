Gasly: "Daha güçlü olabiliriz"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, cuma antrenmanlarında inişli çıkışlı bir performans sergiledi ve günü 10. bitirdi.

Fransız sürücü, "Kavurucu sıcaklar, lastikler için çok zordu. Ağustos ayı ortalarında Barcelona'nın çok sıcak olduğu ortada. Uzun sürüşlerin araç ve özellikle de lastikler için kolay olmadığını hissedebiliyorsunuz."

"Neler olduğunu görmek için bu gece verilere bakmamız gerekiyor. Ama pazar günü stratejik anlamda pek çok seçenek olacağını düşünüyorum ve umarım bazı iyi fırsatlar bulabiliriz."

"Bence bizi belirsiz bir hafta sonu bekliyor. Silverstone'la benzer olabilir çünkü stratejik anlamda her şey açık. Bir pit stop da olabilir iki pit stop da. Çok farklı lastik hamurları seçilebilir. Bu yüzden pazar günü oldukça eğlenceli olabilir."

"Derecelere baktığımı söyleyemem ama bildiğim kadarıyla çok yakın görünüyor ve bunu görmek güzel. Şimdiye kadar işler bizim için mükemmel gitmedi ve araçta kendimi pek iyi hissetmedim. Henüz istediğimiz yerde değiliz ve sıcak şartlar işleri zorlaştırıyor. Ama temponun, hissettiğimden daha iyi olduğunu biliyorum. Bu yüzden gece boyunca çalışacağız ve yarın için iyi bir adım atmaya çalışacağız. Ama gün, bizim için kötü değil." dedi.

Ayrıca Gasly bazı testler yaptıklarını da söyledi ve ekledi: "Evet, bu açıdan üretkendi. Çok sayıda tur attım ve kapsamlı bir test programına sahiptim."

Daniil Kvyat ise 15. olduğu günün ardından şunları ekledi: "Sabah ortaya çıkan sorunlara rağmen uzun sürüşlere odaklanmayı başardık. İlk seansın başlangıcını kaçırdım ama ikinci seansta, kaybettiğimiz zamanı telafi ettik. Yarını sorunsuz geçirmek ve sıralamalarda yüksek sonuçlar almak istiyorum. Aracı daha iyi anlamak ve birkaç ondalık daha kazanabilmek için gece boyunca çalışmamız gerekiyor."