Gasly: "Daha fazlasını yapamazdım!"

Alpine, Ameirka'da cuma günü çok iyi performans sergiledi ve en hızlı beş takımdan birisiydi.

Pierre Gasly zaman zaman pistin çeşitli noktalarında mor dereceyi yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Seansı yedinci tamamlayan Gasly, şöyle konuştu: "Sıralama turları iyi geçti."

"Katar'da olduğu gibi arka arkaya ikinci hafta sonunda sıralama turlarında son bölüme kaldık ve bu performanstan ötürü çok memnunum."

"Araç başlangıçtan itibaren iyiydi, bu da sadece bir antrenman seansımızın olduğu sprint hafta sonlarında çok önemli."

"Antrenman ve sıralama arasında birkaç şeyi geliştirdik ve işler daha iyi hale geldi."

"Araçtaki arasındaki farklar çok az ve bundan daha iyi bir hızlı tur atamazdım. Araçtan en iyi şekilde yararlandığımı hissettim."

"Cumartesi günü bir sprint yarışımız olacak; puan kazanmaya çalışacağım."

Esteban Ocon ise daha iyi bir tur çıkarabileceğini kabul etse de sekizincilikten memnun.

"Belki daha iyisini yapabilirdim ama Pazar günkü yarış için harika bir başlangıç pozisyonum var ve bu da puan için mücadele etmemi sağlayacak."

"Antrenman seansında tüm programı sorunsuz şekilde tamamladık, sıralama turlarına hazırlandık ve iki araçla da son bölüme kaldık. Bence takım olarak harika bir iş çıkardık."

"Şimdi tamamen Cumartesi günkü sprint yarışına odaklanmış durumdayız çünkü bu yarışta da puan alma imkanı var."

"Cumartesi günü bu ivmeyi devam ettirmek önemli olacak."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523