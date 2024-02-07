Gasly: "Daha cesur ve agresif bir araç konsepti benimsedik"

Alpine, 2023 sezonunu 6. sırada noktaladı. 2022'de Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in ardındaki en iyi takım olan Enstone takımı için bu sonuç pek tatmin edici değildi.

Gasly, 2023'e kıyasla bu sezon takım olarak 'çok daha iyisini' yapmak istediklerini ve çok farklı bir konseptle piste çıkacaklarını dile getirdi.

"Takım içindeki ruh açısından kesinlikle çok büyük bir değişiklik olduğunu söylemeliyim."

"Harika bir atmosfer var, gelişmek için büyük bir arzu ve istek var."

"Yalan söylemeyeceğim, geçen yıl oldukça hayal kırıklığı yaratan bir sezondu. Kesinlikle daha iyisini yapmak istiyoruz."

"Sanki 2023'e doğru biraz durgunlaştığımızı ve elimizdeki araç konseptinden daha fazla potansiyel çıkaramadığımızı hissettik. Bu yüzden sezonun başında biraz zor olabileceğini, ancak daha sonra kesinlikle daha fazla potansiyeli ortaya çıkarabileceğini bilerek kesinlikle çok daha yeni, agresif ve cesur bir araç konsepti benimsedik."

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

"Bunun karşılığını orta ve uzun vadede alacağımıza inanıyoruz, sadece Bahreyn'de nereden başlayacağımızı görmemiz gerekiyor. Bu yüzden kesinlikle umutluyum."

"Bence bu kesinlikle F1'de bir sezonda büyük bir geri dönüşün mümkün olduğunu gösteriyor. Takımdaki zihniyeti ve takım olarak nereye gittiğimizi görüyorum. Doğru adımları atıyoruz."

Kendisine 2023'e kıyasla daha çok güvenip güvenmediği sorulduğunda Gasly, şu cevabı verdi: "12 ay önce Enstone ve birlikte çalışacağım insanlar hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Dolayısıyla geçen yıl tüm sezon boyunca üstesinden gelmem gereken çok şey vardı."

"12 ay sonra kendimi tamamen farklı bir yerde hissediyorum. Takımdaki herkesi tanıyorum; çalışma şeklimizi, iletişimimizi, yarış hafta sonlarına yaklaşımımızı biliyorum. Zayıflıklarımızı ve takım olarak gücümüzü biliyorum. Kendimi bir yıl öncesine göre çok daha iyi hissediyorum."