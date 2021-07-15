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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Gasly: “Daha az antrenman süresine sahip olmak, bizim için daha iyi olacak”

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Pierre Gasly, sıralama turlarından önce sadece 1 antrenman seansı yapılacak olmasının, AlphaTauri için daha iyi olacağını düşünüyor.

Gasly: “Daha az antrenman süresine sahip olmak, bizim için daha iyi olacak”

Bu sezon oldukça iyi bir ivme yakalamayı başaran Fransız pilot, AlphaTauri’nin şu anda takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer almasında büyük rol oynadı. Şimdiye kadar sergilediği güçlü performanslar göz önünde bulundurulduğunda Gasly, pek çok kez tekrardan Red Bull’a terfi edilmek istediğini belirtmişti. 

Britanya Grand Prix’si öncesinde basın toplantısında konuşan genç pilot, bu konuda Helmut Marko ile görüştüğünü açıkladı ancak nihai kararın birkaç hafta sonra açıklanacağını belirtti.

“Bu konuda [Marko’yla] konuştuk. Fakat bu, sadece onunla benim aramda olan bir konuşmaydı, bu yüzden bu konuda medyaya herhangi bir şey açıklamama gerek yok."

"Bence benim durumum çok açık, Red Bull ile bir kontratım var ve AlphaTauri’de iyi performans gösteriyorum. Bundan çok mutluyum ama şahsen, daha iyi pozisyonlar için savaşabileceğim bir yerde olmak istiyorum.”

“Bu, şu anda olduğum yerden memnun olmadığım anlamına gelmiyor ama bu, benim kendi hedefim ve Formula 1’de başarmak istediğim şey. Fakat dediğim gibi, bu karar önümüzdeki günlerde verilmeyecek ve kaderim Red Bull’un elinde. Neler olacağını birkaç hafta içinde göreceğiz.”

Ardından Gasly, Silverstone’da piste çıkmak için çok heyecanlı olduğunu belirtti ve bunun takvimdeki en iyi yarışlardan biri olduğunu söyledi.

“Pist hakkında konuşmaya gerek bile yok. Özellikle yüksek hızlı bölümler göz önünde bulundurulduğunda, bence takvimdeki en harika pistlerden biri. Max [Verstappen]’in de dediği gibi virajlar açısından da çok iyi ve burada piste çıkmak için sabırsızlanıyorum.”

Ayrıca bu hafta sonu, Formula 1 tarihinde ilk kez sprint yarışı formatı kullanılacak ve Gasly, bu konuda net bir beklentisi olmadığını söylese de daha az antrenman süresine sahip olmalarının AlphaTauri adına daha iyi olacağına inanıyor.

“Bizim için biraz farklı olacak. Normalde, sıralamalardan önce 3 saat antrenman süremiz olurdu. Bu hafta sonu ise sadece 1 saatimiz olacak ki bu istediğimiz şekilde araç ayarlarını yapabilmemiz için çok kısa bir süre. Bu yüzden, yapacağımız hazırlık normal bir yarış hafta sonundan çok daha önemli olacak.”

“Fakat durum herkes için aynı. [AlphaTauri olarak], son haftalarda genelde doğrudan rekabetçi ve hızlıydık. Bu yüzden bunun bizim için iyi olacağından eminim.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Erik Junius

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