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Formula 1 / Son dakika

Gasly'nin COVID-19 testi pozitif çıktı!

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Gasly'nin COVID-19 testi pozitif çıktı!
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, Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, COVID-19'a yakalandığını açıkladı.

Fransız pilot, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyordu. 

Instagram'ın Hikayeler bölümünde yaptığı açıklamada Gasly şunları söyledi: "Herkese merhabalar, umuyorum ki hepiniz iyi ve güvendesinizdir."

"Size, COVID-19 testimin pozitif çıktığını söylemek istiyorum. Son birkaç gün boyunca temasta olduğum herkesi durumla ilgili haberdar ettim. An itibariyle evde karantina altındayım ve ulusal sağlık otoritelerinin belirlediği kurallara uyuyorum."

"Kendimi iyi hissediyorum ve antrenörümle beraber antrenman programımı, evde kaldığım süreçte takip etmeyi planlıyorum. Kendinize dikkat edin."

Gasly'nin de COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla beraber F1 gridinde COVID-19'a yakalanmış olan pilot sayısı altıya çıktı. 2020 sezonunda Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll ile Mercedes'ten Lewis Hamilton koronavirüse yakalanırken, sezon arasında ise Ferrari pilotu Charles Leclerc ve McLaren pilotu Lando Norris de COVID-19'a yakalanmıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Editör Efe Kahya

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