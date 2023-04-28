Gasly: "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum"

Bu hafta sonu gerçekleştirilen ilk ve tek antrenman seansında Gasly, hidrolik sorunuyla yolda kalmış ve seansı erken kapatmak zorunda kalmıştı.

Fransız sürücü, sıralamaların ilk bölümünde 3. virajda duvara vurarak kırmızı bayraklara sebep oldu ve bir kez daha seansı erken noktaladı. Sonuç olarak Gasly, Nyck de Vries ile birlikte yarışa en geriden başlayacak.

Gasly, "Açıkçası çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Genel manada takım olarak gerçekten zor bir Cuma günü geçirdik. Birinci antrenman, ilk 20 dakikada yaşadığımız hidrolik sorunu nedeniyle planladığımız gibi geçmedi ancak ekibimiz aracı sıralamalardan bir dakika önce yetişecek şekilde tamir ederek inanılmaz bir iş çıkardı. Ancak sonrasında sıkıntılı oldu. Çok az tur atmıştık."

"Üçüncü viraja gelirken çok geç fren yapmadım ancak virajı dönebilecek kadar sert fren yapamadım ve ne yazık ki duvara girdim. Büyük hayal kırıklığı ancak yeni format sayesinde en azından yarın bu yaşadıklarımızı geride bırakma şansımız var. Sprint için hazırlanacağız."

"Yarın yapmamız gereken çok şey var. Yarın bir günümüz daha var ve Pazar günkü yarış uzun olacak." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bakü Şehir Pisti'nde geçiş yapmanın mümkün olabileceğinin hatırlatılması üzerine Gasly, "Evet, bulabildiğimiz pozitif şeylere bakmak zorundayız ancak genel manada takım olarak zorlu bir hafta sonu geçiriyoruz. Açıkçası puanlar yarın öğleden sonra ve Pazar günü kazanılabilir, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Dediğiniz gibi geçiş yapabiliriz, bu yüzden önümüze çıkacak fırsatları değerlendirmek zorundayız. Umarız Pazar günü ve aynı zamanda yarın iyi bir sürpriz olabiliriz." şeklinde cevap verdi.