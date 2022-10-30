Men cezasına yaklaşan Gasly: "Kuralların değişmesi gerekiyor"
Pierre Gasly, önümüzdeki kış aylarında, Formula 1'in ceza puanı sisteminde değişiklikler yapılmasını istiyor.
Pierre Gasly geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, güvenlik aracı arkasındayken öndeki araçla arasında çok fazla mesafe bıraktığı için iki ceza puanı almıştı.
Bu da son 12 aydaki toplam ceza puanı sayısının dokuza yükselmesine neden oldu.
Kurallar gereği bir yıl içinde 12 ceza puanı alan sürücüler otomatik olarak bir yarıştan men cezası alıyorlar. 12 ay sonra ceza puanı otomatik olarak siliniyor.
Gasly, ilk ceza puanı silimi için 22 Mayıs 2023'e kadar beklemek zorunda kalacak, ki bu da en az altı yarış tehlikede olacağı anlamına geliyor.
Ceza puanı sistemi bu hafta sonu Meksika'daki sürücüler brifinginde gündeme geldi.
Gasly Motorsport.com'a ve diğerlerine verdiği demeçte, "Son 12 aylık süre zarfında çok tehlikeli sürüşler yaptığımı düşünmesem de, bir yarıştan men edilmeye yakınım." dedi.
Gasly, pist limitlerini aştığı için ceza puanı aldığı Avusturya Grand Prix'sine de atıfta bulunarak, "Güvenlik aracının arkasında biraz fazla yavaş sürdüğünüz ya da pist limitlerini ihlal ettiğiniz için men cezası almak utanç verici olur."
"Bence bunun üzerinde çalışacaklar ve muhtemelen gelecek sezon için değişiklikler yapacaklar. Bunu duyduğum için çok mutlu oldum."
"Sanırım yönetmelikler tehlikeli sürüş yaptığımız takdirde ceza puanı alacağımızı söylüyor. Bunun dışındaki şeylerden ötürü ceza almak ağır olur."
"Hakemler de dahil olmak üzere hepimiz bu konuda hemfikiriz."
"Şimdi bunun üzerinde çalışıyorlar ve gelecek yıl için farklı bir şey bulmaları gerekiyor." dedi.
Meksika GP: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Binotto: "Umarım diğer takımlar da bütçe sınırını aşmaya başlamaz"
Son Haberler
Hamilton, Mercedes'in Meksika GP'deki stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor
Lewis Hamilton, Max Verstappen'in ardında ikinciliği elde ettiği Meksika Grand Prix'sinde, galibiyeti elde edememesine rağmen takımının doğru bir strateji uyguladığını düşünüyor.
Schumacher: “Meksika’dan puansız ayrılmam kontrat görüşmelerinde önemli bir faktör olmayacak”
Dokuz yarıştır ilk 10’da finiş göremeyen Mick Schumacher, Meksika Grand Prix’sindeki hayal kırıklığının geleceğini etkilemeyeceğini düşünüyor.
Russell: "Startta fazla temkinli davrandım"
George Russell, son haftalarda yaşadıkları nedeniyle startta temkinli davrandığını ve bu nedenle podyumdan olduğunu düşünüyor.
Hamilton, Alonso ile fotoğrafını paylaşmasına açıklık getirdi
Lewis Hamilton, sık sık övgüde bulunduğunu söylediği Fernando Alonso'nun yorumlarına şaşırmış.