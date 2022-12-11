Gasly: "Ceza puanı sistemi revize edilmezse bundan etkilenecek tek pilot ben olmayacağım"

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2022 sezonunu 10 ceza puanı ile tamamlayan ve Mayıs sonuna kadar puan kaybetmeyecek olan Gasly, bu süre zarfında 12 puana ulaşırsa bir yarıştan men edilecek.

Sınıra yaklaşan diğer isimler ise sekiz puanlı Lance Stroll, yedi puanlı Alex Albon ve altı puanlı Fernando Alonso -ancak hepsi 2023 sezonunun başlarında ilk puanlarını kaybedecekler.

Geçen sezon birçok ufak tefek olay nedeniyle ceza puanı alan Gasly'e göre sistemin -altı sprint de dahil olmak üzere- yarış sayısının artışı dikkate alınacak şekilde düzenlenmesi gerek.

Gasly, "Ceza puanlarını düşünmemeye çalışıyorum çünkü kendimi aptal ya da tehlikeli bir sürücü olarak görmüyorum. Sadece prosedürler ve benzeri şeylerle alabileceğiniz aptalca ceza puanlarına karşı dikkatli olmaya çalışıyorum. Sanırım yarışlara yaklaşımım hep aynı oldu.

"Umarım kış arasında sistem gözden geçirilir, çünkü bu şekilde devam edersek başı belada olan tek kişinin ben olmayacağıma inanıyorum."

"Dört ya da beş pilotun bir yarıştan men edildiğini görmek utanç verici olacaktır." dedi.

GPDA toplantılarında sistemin nasıl revize edilebileceğiyle ilgili konuştuklarını belirten Gasly, "Bunu her zaman konuşuyoruz. An itibariyle yılda 30 yarışa çıkıyoruz, uygulama başladığında takvimde 19 ya da 20 yarışımız vardı. Dolayısıyla bu lisansla daha fazla puan almanın mantıklı olacağı açık."

"FIA'nın bu konuyu inceleyeceğine ve herkes için daha adil hale getirmek için çözümler bulacağına inanıyorum." dedi.