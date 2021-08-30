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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Gasly: "Bugün puan almayı hak ettiğimi hissetmiyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turdan sonra biten Belçika GP'de neden puan aldığını bilmiyor.

Gasly: "Bugün puan almayı hak ettiğimi hissetmiyorum"

Belçika Grand Prix'si yağmur nedeniyle gerçek anlamda hiç başlayamadı ve üç saatlik aranın ardından güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turun ardından sona erdirildi.

Kurallar gereği yarış gerçekleşmiş sayıldı ve iki tur tamamlandığı için, ilk ona girenlere normalde aldıklarının yarısı kadar puan verildi.

Altıncı sırada finiş gören Pierre Gasly, normalde sekiz puan almalıydı fakat yarısına denk gelen dört puan aldı.

Sebastian Vettel ve Fernando Alonso, bu durumun yanlış olduğunu söyleyen bazı isimlerdi. Gasly de neden puan aldığını bilmediğini çünkü bunu hak etmediğini söyledi.

Fransız pilot şöyle dedi: "Bugün yaptığım şeyler için herhangi bir puanı hak ettiğimi düşünmüyorum. Uzun bir gündü ve gerçekten çok üzgünüm."

"Sadece güvenlik aracını takip ettim. Keşif turlarında aracı çarpmadım ve bugün yaptığım tek şey buydu."

“Fakat günün sonunda bunun gerçekten önemi yok. Buraya gelen, seyahat eden, Formula 1 yarışı başlar diye saatlerce yağmurun altında bekleyen tüm insanlar için kendimi çok kötü hissediyorum. Gördükleri tek şey güvenlik aracının attığı birkaç tur ve F1 araçlarının onu takip etmesiydi."

“Tüm bu insanlar için gerçekten üzgünüm ve maalesef başka bir seçeneğin mümkün olduğunu sanmıyorum çünkü görüş gerçekten çok kötüydü. Bunu yapmaktan başka seçenek olduğunu sanmıyorum. Bundan daha ekstrem şartlarda yarıştığımı da sanmıyorum. Bu yüzden yarış yönetimi bugün bu açıdan doğru karar verdi."

“Dürüst olmak gerekirse biraz da şaşırdım çünkü bizi sadece bu puanları vermek adına en kötü şartlarda piste çıkardıklarını hissediyorum.”

Yuki Tsunoda ise şunları ekledi: "Özellikle yedinci sıradan ve gerisinden başlayanların bugün yarışma ihtimali yoktu. Görüş mesafesi çok zayıftı ve özellikle Spa gibi hızlı bir pistte bu koşullarda yarışmak tehlikeli olurdu. Dolayısıyla FIA, güvenlik adına doğru kararı verdi. Puan için yarışamamış olmaktan ötürü kendimi biraz rahatsız hissetsem de güvenlik çok daha önemli."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, in the pit lane

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, in the pit lane

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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F1 CEO'su Domenicali: "Belçika GP'ye başlama konusunda ticari bir baskı yoktu"

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