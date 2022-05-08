Gasly: "Bu yılki en iyi sıralama turlarımızdı"

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AlphaTauri pilotları sıralama turlarında son bölüme kalmalarının ardından bu yılki en iyi sonuçlarını elde ettiler.

Pierre Gasly, güçlü bir son tur çıkarmasının ardından yedinci en iyi zamanı yakaladı ve doğru zamanda iyi bir tur attığı için mutluydu.

Gasly, "Sonuçtan dolayı çok mutluyum çünkü bu sezonki en iyi sıralama turlarımızdı."

"Miami'de böyle bir sonuç elde etmemiz harika. Sabah araçtan memnun değildim. Bu yüzden sıralama turlarına girerken pek de kendimizden emin değildik."

"Fakat gerçekten önemli olan anda, iyi bir tur atmayı ve her şeyi bir araya getirmeyi başardım. Böylelikle de yedinci olduk."

"Orta gruptaki mücadele gerçekten çok yakın ve birkaç ondalık büyük fark yaratıyor."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Şimdi bu pist için çok önemli olan iyi bir başlangıç pozisyonum var. Daha önce Miami'de yarışamadığımız için bizi pek çok bilinmeyen bekliyor."

"Lastik aşınması hakkında elimizde pek fazla bilgi yok ve geçiş fırsatları olup olmayacağını bilmiyoruz. Fakat eğlenceli bir yarış olacağını düşünüyorum." dedi.

Yuki Tsunoda ise zorlu geçen antrenman turlarından sonra son bölüme kalarak iyi bir performans sergiledi.

Japon pilot, "Sıralama turlarındaki performansımdan memnunum. Kendimize son bölüme kalma hedefi belirlemiştik fakat bunu başarmak hiç kolay değildi."

"Hafta sonunu başından bu yana sorunlar yaşadım ancak sıralama turlarında toparlanıp araçtan en iyi şekilde faydalanmayı başardım."

"Elbette ana etkinlik pazar günü yapılacak ve puanlar orada verilecek. Artık bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yarın hava çok sıcak olacak ve bu da işleri zorlaştırabilir. Ancak zorlamaya hazırız. Hedef iki araçla birden puan almak olacak." dedi.