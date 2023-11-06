Gasly: "Bu yılki en iyi performanslarımızdan birisiydi"
Pierre Gasly, Brezilya GP'nin bu yılki en iyi performanslarından birisi olduğunu düşünüyor.
Brezilya'da sessiz sedasız iyi bir iş çıkaran Pierre Gasly, damalı bayrağı yedinci sırada geçti ve takıma önemli puanlar kazandırdı.
Yarışın ardından konuşan Gasly, şöyle dedi: "Bugünkü yarıştan çok memnunum. Bence yılın en iyi günlerinden biriydi. İki çok güçlü başlangıç yaptık."
"Her iki sefer de öndeki araçları geçmeyi başardım ve ikinci startta Sainz'in vites kutusuna kadar geldim, neredeyse tüm yarış boyunca Sainz'e, öndeki Aston'a ve öndeki Mercedes'e ayak uydurdum."
"İyi lastik yönetimi, iyi pit stoplar yaptık. George ve Lewis'i pist üstünde geçmeyi başardık ve tüm yarış boyunca Carlos'la çok benzer turlar attık. Bu yüzden çok ama çok mutluyum. Bence en iyi performanslardan biriydi."
Gasly, kendisine yer veren Esteban Ocon'la olan takım çalışmasından da memnun.
"Gayet iyiydi, sanırım bugün biraz daha fazla zorlandı."
"Bir noktada arka arkaya geleceğimizi ve zaman kaybetmenin anlamı olmayacağını biliyorduk."
"Takım olarak iyi iş çıkardık."
"Sırada şüphesiz harika bir deneyim olacak Las Vegas var."
"Yeni yarışlar için her zaman olduğu gibi heyecanlıyım ve oraya mümkün olduğunca hazırlıklı gidip, en iyisini yapmak bizim elimizde olacak."
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