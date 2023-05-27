Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık"

Monako'da günün en büyük sürprizlerinden biri Alpine ve Esteban Ocon'un temposu oldu. Zira Ocon, Q3 seansının bitimine 3 dakika kala herkesi şaşırtarak zirveye yükselmişti.

Fransız pilot, seansı liderin 0.188 saniye kadar gerisinde dördüncü sırada tamamlamıştı ve şimdi de Charles Leclerc'in grid cezası almasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Bu da kendisinin yarın podyum almak için çok büyük bir şansı olduğu anlamına geliyor.

Alpine'de garajın diğer tarafında ise Pierre Gasly daha çetrefilli bir seans geçirdi. Arka tarafta kilitlenme ve viraj girişlerinde kayma ile mücadele eden Gasly, takım arkadaşının 0.4 saniye kadar gerisinde kaldı ve seansı 7. sırada noktaladı.

Fransız pilot, Alpine'in kaydettiği gelişimden ve Miami'de gelen parçaların çalışmasından mutlu olsa da Q3'teki performansı kendisini hayal kırıklığını uğratmış.

"Takım için çok iyi bir seans oldu. İlk yarışlara kıyasla çok pozitif bir performans sergiledik ve iyi bir iş çıkardık."

"Benim tarafıma bakacak olursak elbette Q3'teki performansım hayal kırıklığı yaşattı ve sinirliyim çünkü seansın sonunda 'o tur'u atmamız gerektiğinde o turu atamadım. Arka taraf çok kilitlendi, bazı viraj girişlerinde çok kaydık. Ancak Monako böyle, bunlar yaşanıyor."

"Çalışacağız ve genel olarak takım halinde kaydettiğimiz gelişimle mutluyum."

"Araç sıralama seansının bazı noktalarında daha iyi, bazı noktalarında daha kötüydü. Bu, piste çıkış turuna bağlıydı. Yine de genel olarak ön tarafa bu yıl ilk kez bu kadar yaklaştık."

"Bu durum kesinlikle iyi ve paketimizden giderek daha çok performans aldığımız anlamına geliyor, en önemli olan da bu."

"Umuyorum ki Miami'de getirdiklerimizin üzerine koymaya devam ederiz çünkü bu daha iyi ve umuyorum ki gelecek yarışlarda gelecek şeyler daha da iyi olacak."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışa 7. sıradan başlayacak olan Gasly, Monako'nun yapısı gereği yarışta birçok sıra kazanmayı pek beklemese de güvenlik aracı ve hava durumu gibi bazı elementleri avantajlarına kullanmak için hazır olacaklarını söylüyor.

"Yani Monako'dayız, bana 'yarışta 50 geçiş olacak' deseniz size inanmazdım ama strateji sayesinde bazı geçiş şanslarınız oluyor. Güvenlik aracı ve hava koşulları da şanslar getiriyor."

"Önümüze gelen şansları maksimize etmeye çalışacağız. Takım yarın büyük puanlar toplayabilir ve toplayabileceğimiz kadar çok toplamaya çalışacağız."



