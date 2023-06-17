Gasly: "Bu sıralama seansından nefret ettim"

Sainz, Q1'in sonunda Gasly'i engellemiş ve Fransız pilotun hızlı turunu tamamlayamamasına neden olmuştu. Eğer bu olay yaşanmamış olsaydı Gasly Q1'de elenmeyip Q2'ye kalabilecek bir tur zamanına sahip olacaktı.

Canal+'ya konuşan Gasly, "Bu seanstan gerçekten nefret ettim."

"Carlos'la yaşananlar son derece tehlikeliydi, ayrıca bu onunla ilk kez olmadı. Bizi kolayca ilk 6'ya sokabilecek bir tura sahiptim. Araç tüm hafta sonu boyunca iyi çalışıyordu ve bu bizim seansımızı mahvetti. Gerçekten bu sıralama seansından tiksiniyorum."

Üçüncü antrenmanda aynı virajda Alexander Albon'u engelleyen Sainz bir kez daha soruşturmanın hedefi oldu.

Gasly, "Ne yazık ki, ceza ne olursa olsun, bize olmamız gereken pozisyonu vermeyecek, bu yüzden ceza alıp almaması benim için önemli değil." dedi.

Gasly son sıralama seansında, İspanya GP'sinde, Sainz'in yanı sıra Max Verstappen'in de önüne geçtiği için ceza almıştı.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bunun son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Umarım artık kurallara saygı gösterilir. Bu davranışın pistteki amacını ve özellikle de sonrasında yaratabileceği etkiyi anlamıyorum. Elbette Barselona'da tam tersi bir durumla karşılaşmıştık, o zaman 2. sıradaydı; bugün ise 17. sıradayız ve sonuçların hiç de aynı olmadığı açık. O virajı almaya çalışsaydım her şey çok daha kötü olabilirdi."

"Benim için önemli olan performans. Puan almak ve iyi sonuçlar elde etmek istiyorum. Bunu yapmak için sıralama turlarında iyi performans göstermem gerekiyor."

"Elimizde olanları kontrol edebiliriz, ne yazık ki diğer pilotların sportmenlik dışı davranışları bizim kontrolümüz dışında... Ceza alsak bile bu sıralamamızı değiştirmeyecek, bu yüzden yarışa konsantre olup elimizden geleni yapmaya çalışacağız, ancak tüm hafta sonu gösterdiğimiz performansla, bu koşullarda daha fazlası olmasa da Q3'e kalabileceğimiz barizdi."