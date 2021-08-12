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Formula 1 Haberler

Gasly, bu sezonun devamında da ''çılgın yarışlar'' görmeyi bekliyor

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Pierre Gasly, 2021 Formula 1 sezonunda daha fazla ''çılgın yarış'' görmeyi bekliyor.

Gasly, bu sezonun devamında da ''çılgın yarışlar'' görmeyi bekliyor

2019'da Brezilya'da ikinci olan, 2020'de Monza'da AlphaTauri adına yarış kazanan ve bu sezon Azerbaycan'da üçüncü bitiren Gasly, bazı benzer senaryolarla birlikte podyuma çıktı.

Geçtiğimiz hafta Macaristan'daki sıralama turlarını beşinci sırada tamamlayan Fransız pilot, birinci virajda meydana gelen Valtteri Bottas, Lando Norris, Max Verstappen ve Sergio Perez kazasından dolayı virajı geniş dönmek zorunda kaldı ve kırmızı bayrak esnasında 12. sıraya düştü.

Gasly, yine de yarışı altıncı sırada tamamlayabildi ve Sebastian Vettel'in diskalifiye olmasıyla beşinci sıraya yükseldi. Aynı zamanda yaptığı pit stop sonrasında yeni lastikleri sayesinde en hızlı tur puanını da aldı.

Ancak Fransız pilot, ilk virajı daha temiz alsa, Esteban Ocon gibi yarışı kazanabileceğini düşünüyor.

''Bakü'de iyi fırsatlar vardı ve bu fırsatları kullanıp podyuma çıkabildik.''

''Bugün ne yazık ki şanssızdır ve puan toplamak için orada bulunmuyorduk. Fakat bu tür çılgın yarışların devamının gelmesini bekliyorum.''

''Şampiyonanın liderlerinden çok sıkı bir mücadele izliyoruz, çılgınca koşullar görüyoruz ve muhtemelen daha fazla fırsatımız da olacak. Buna odaklanmalıyız.''

''Startta olanlar baz alındığında bazıları, diğerlerinden daha şanslıydı. Ancak sonrasında yarış boyunca iyi bir yarış çıkarmada ve liderliği ellerinde tutmada çok iyilerdi. Zaten bu tür fırsatlar elinize geçtiğinde böyle olmalısınız.''

''Valtteri'nin batırması ve altı aracı yarış dışı bırakması dışında ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani, Max, Lando ve Sergio'ya şanslıyız ki bu karmaşadan hasar almadık. Ancak hedefimiz sıralama turlarını orta grubun önünde ve yarış için olabilecek en iyi pozisyonda tamamlamaktı, ki biz de bunu yaptık.''

''Aynı zamanda bu durumun sonunda sanırım sıralama turlarında Ferrari ve McLaren'ın önünde bitirerek araçtan daha fazla performans çıkardık.''

''Ancak bu işlerin hiçbir zaman nasıl ilerleyeceğini bilemezsiniz. Yazık oldu. İlk virajda sonuncu sıraya düşmüştük ve böyle bir pistte tekrar ilerilere çıkmak oldukça zor.''

''Bu yüzden sanırım altıncı sırada bitirerek iyi bir gün geçirmiş olduk. En hızlı turu almayı başardık ancak yine de bugün podyumu alabilirdik ve bu biraz hayal kırıklığına uğratıcı. Eğer daha şanslı bir start alsaydık, yapabileceğimiz daha fazla şey olacağını düşünüyorum.''

Bottas'ın beş sıra grid cezası hakkında da konuşan Gasly şu ifadeleri kullandı: ''Herkes hata yapar. Ben de hata yapıyorum, Lewis de hata yapıyor ancak hepimiz yarışmak için para alıyoruz, bu bizim işimiz. Bir hata yapıyorsanız ve bu hata üç, dört veya beş aracı içeriyorsa, cezalandırılmanız gerekiyor.''

''Günün sonunda, bu ceza bize daha fazla puan vermeyecek. Olan oldu. Olumlu taraflara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradım ancak sonuncu sıradan altıncı sıraya hızlı bir pit stopla gelmeyi hatırlayacağız.''

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