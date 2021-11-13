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Gasly: "Bu sezonki en iyi turlarımdan birini attım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Brezilya GP sıralama turlarında, bu yılki en iyi sıralama turları performanslarından birini sergilediğini dile getirdi.

Gasly: "Bu sezonki en iyi turlarımdan birini attım"

Mexico City'de gerçekleştirilen sıralama turlarında beşinci en iyi zamanı yapan Pierre Gasly, güçlü formunu Brezilya GP'ye de taşıdı ve bir kez daha aynı sonucu aldı.

2019 yılında burada podyuma çıkan Fransız pilot, yakın geçen savaşta iki Ferrari sürücüsünü birden geride bırakmayı başardı.

Antrenman turlarında aracından pek memnun olmadığını söyleyen Gasly, buna rağmen sıralama turlarında işleri tersine çevirdiğini dile getirdi.

Attığı en hızlı turu da "bu yılki en iyi turlarımdan birisi" şeklinde yorumladı.

Gasly, "Bugün gerçekten aşırı mutluyum. Genelde bu kadar mutlu olmam ama karmaşık bir sabah olmuştu, araçta rahat değildim. Sıralama turlarında da şartlar çok zordu, fakat kendime odaklandım."

"Her seansta kendimi biraz daha geliştirmeye çalıştım ve gerçekten bu sezonki en iyi turlarından birini attığımı düşünüyorum. Çok ama çok mutluyum." dedi.

Gasly, bu yıl gerçekleştirilen iki sprint yarışında da şanssızlık yaşamıştı.

Bu konuya değinen Fransız sürücü, "Yarın iyi bir başlangıç yapmaya çalışacağız ve ardından neler olacağını göreceğiz. Kesinlikle yoğun bir yarış olacağını düşünüyorum.

"Bizim için bu yıl şimdiye kadarki sprint yarışları pek iyi geçmedi fakat bu hafta sonu bu durumu değiştirmek istiyorum." dedi.

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