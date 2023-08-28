Gasly: "Bu podyum, Alpine'in doğru yolda olduğunun kanıtı"
Pierre Gasly, 2023 Hollanda GP podyumu sonrası takımın yönetim değişikliği anlamında doğru yola girdiğini gösterdiğine inanıyor.
Fransız sürücü, Zandvoort'ta gerçekleştirilen kaotik yarışı dördüncü sırada tamamladı fakat Sergio Perez'in pit yolu hız limitini aşmasıyla üçüncü oldu.
Bu sonuçla Alpine, Monako'dan sonra ikinci podyumunu alırken, Belçika sprint yarışındaki üçüncülük de hesaba katıldığında, üçüncü önemli başarı oldu.
İlginç şekilde bu önemli sonuçlar, takım patronu Otmar Szafnauer ve sportif direktör Alan Permane ile yolların ayrılmasından hemen sonra geldi.
Bu süreçte teknik patron Pat Fry, Williams'a geçme kararı alırken, Alpine CEO'su Laurent Rossi de "özel projeler" üzerinde çalışması için görevden alındı.
Halihazırda takım patronluğu görevini Bruno Famin üstleniyor ve pek çok görevden o sorumlu.
Gasly, Fernando Alonso ve galip Max Verstappen'in arkasında elde ettiği podyumun Alpine'in "doğru yönde" ilerlediğini gösterdiğini düşünüyor.
Fransız yayın kuruluşu Canal+'a konuşan Gasly, "Çalışmaya devam etmemiz, aracı geliştirmeyi sürdürmemiz ve yıl sonuna kadar bu şekilde ilerlememiz gerekiyor."
"Takım içerisinde her şeyin yerine oturduğunu görmekten memnunum. Birlikte daha iyi çalışmayı öğreniyoruz."
"Her şey doğru yönde ilerliyor ve bugün bunu bir kez daha kanıtladık." dedi.
Pierre Gasly, Alpine A523, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
12. sırada başlayan Gasly'nin güçlü sonucu, ilk turun ardından geçiş lastiklerine geçmesine dayanıyordu. Gridin çoğunluğunun yağmura tepki vermesi daha uzun sürerken, çoğu ikinci turun sonunda pite girdi.
Fransız pilot, "Son derece önemli kararlar vermek zorundaydık."
"İlk turun son virajından çıkarken, bizim için büyük bir fırsat olduğunu hemen gördüm. Bu yüzden takımdan hemen pite girmeyi istedim ve bunun karşılığını da aldım."
"Bugün iyi çalışan bir aracımız vardı; Ferrari ile mücadele etmeyi ve Alonso'ya oldukça yakın kalmayı başardım."
"Pek çok şey oldu ama sakin kalmak zorundaydık."
"Ekibin çalışmasından ve başardıklarından dolayı gerçekten mutluyum." diye ekledi.
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