Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak"

Alpine bu ay şimdiye kadar takım içerisinde önemli değişiklikler yaptı. CEO Laurent Rossi görevinden ayrılmak zorunda kalırken, takım patronu Otmar Szafnauer ve 34 yıldır takımda görev alan Sportif Direktör Alan Permane ile yollar ayrıldı.

CTO görevini üstlenen Pat Fry ise Williams'tan gelen teklifi kabul ederek takıma veda etti.

Görünüşe bakılırsa Szafnauer ve Permane, başarı için 100 yarış gerektiğine inanmaya devam ederken, Alpine yönetimi başarının daha kısa bir dilimde gelmesini istiyordu.

Kargaşanın ortasında Gasly, yağmurlu Belçika sprint yarışında podyuma çıkarak tüm takıma büyük bir destek vermiş oldu.

Gasly bu sonucun Alpine için bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor.

Fransız pilot şöyle dedi: "Son birkaç hafta takım için çok yoğun geçti."

"Takıma sezon başında katıldım ve yeni bir takıma gelip yeni insanlarla çalışmak oldukça büyük bir adımdı."

"Laurent'ten Otmar'a, Alan'dan fabrikada görebildiğim Pat'e kadar herkesin mümkün olan en iyi şekilde çalıştığını söylemeliyim."

Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Bence bu sezon beklediğimiz gibi gidememek ve istediğimiz ilerlemeyi kaydedememek çok talihsiz bir durumdu."

"Şu anda tüm bu değişikliklerle, oldukça fazla şey yaşanıyor. Şu noktada tüm bu dostlara sadece teşekkür edebilirim... Onlar gelecek için en iyisini diliyorum."

"Bu sonucun bana göre en önemli noktası takım üzerinde yarattığı etki. Podyumun kendisinden ziyade güzel olan şey bu."

"Bu bir sprint yarışı. Küçük bir kupa alıyorsunuz ama podyumun kendisine çıkmıyorsunuz. Bu yüzden biraz farklı bir duygu. Fakat yine de buradayız. Çocuklar için, garajdaki atmosfer için çok mutluyum."

Gasly, bu podyumu Spa'da almasının kendisi için daha da değerli olduğunu söyledi.

"Zor bir sezon oldu ve şu ana kadar gerçekten şanssızdım."

"Tüm bu dönüm noktalarını Spa'da yaşamak kesinlikle anlamlı. Bunu burada elde ettiğim için gerçekten çok mutluyum."