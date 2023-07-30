Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak"
Pierre Gasly, 2023 Belçika Grand Prix sprint yarışı podyumunun, Alpine Formula 1 takımı için son yönetim işten çıkarmalarının ortasında bir 'dönüm noktası' olabileceğini düşünüyor.
Alpine bu ay şimdiye kadar takım içerisinde önemli değişiklikler yaptı. CEO Laurent Rossi görevinden ayrılmak zorunda kalırken, takım patronu Otmar Szafnauer ve 34 yıldır takımda görev alan Sportif Direktör Alan Permane ile yollar ayrıldı.
CTO görevini üstlenen Pat Fry ise Williams'tan gelen teklifi kabul ederek takıma veda etti.
Görünüşe bakılırsa Szafnauer ve Permane, başarı için 100 yarış gerektiğine inanmaya devam ederken, Alpine yönetimi başarının daha kısa bir dilimde gelmesini istiyordu.
Kargaşanın ortasında Gasly, yağmurlu Belçika sprint yarışında podyuma çıkarak tüm takıma büyük bir destek vermiş oldu.
Gasly bu sonucun Alpine için bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor.
Fransız pilot şöyle dedi: "Son birkaç hafta takım için çok yoğun geçti."
"Takıma sezon başında katıldım ve yeni bir takıma gelip yeni insanlarla çalışmak oldukça büyük bir adımdı."
"Laurent'ten Otmar'a, Alan'dan fabrikada görebildiğim Pat'e kadar herkesin mümkün olan en iyi şekilde çalıştığını söylemeliyim."
Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
"Bence bu sezon beklediğimiz gibi gidememek ve istediğimiz ilerlemeyi kaydedememek çok talihsiz bir durumdu."
"Şu anda tüm bu değişikliklerle, oldukça fazla şey yaşanıyor. Şu noktada tüm bu dostlara sadece teşekkür edebilirim... Onlar gelecek için en iyisini diliyorum."
"Bu sonucun bana göre en önemli noktası takım üzerinde yarattığı etki. Podyumun kendisinden ziyade güzel olan şey bu."
"Bu bir sprint yarışı. Küçük bir kupa alıyorsunuz ama podyumun kendisine çıkmıyorsunuz. Bu yüzden biraz farklı bir duygu. Fakat yine de buradayız. Çocuklar için, garajdaki atmosfer için çok mutluyum."
Gasly, bu podyumu Spa'da almasının kendisi için daha da değerli olduğunu söyledi.
"Zor bir sezon oldu ve şu ana kadar gerçekten şanssızdım."
"Tüm bu dönüm noktalarını Spa'da yaşamak kesinlikle anlamlı. Bunu burada elde ettiğim için gerçekten çok mutluyum."
F1 Komisyonu, Alpine'e imtiyaz verilip verilmeyeceğini görüşecek
F1 Komisyonu, Alpine'e imtiyaz verilip verilmeyeceğini görüşecek F1 Komisyonu, Alpine'e imtiyaz verilip verilmeyeceğini görüşecek
Gasly: "Sezonun ilk yarısı Alpine için iyi geçmedi"
Gasly: "Sezonun ilk yarısı Alpine için iyi geçmedi" Gasly: "Sezonun ilk yarısı Alpine için iyi geçmedi"
Gasly: "Yaşadığımız şey şanssızlıktan da öte"
Gasly: "Yaşadığımız şey şanssızlıktan da öte" Gasly: "Yaşadığımız şey şanssızlıktan da öte"
Ocon: "Q3'e kalma fırsatını kaçırdık"
Ocon: "Q3'e kalma fırsatını kaçırdık" Ocon: "Q3'e kalma fırsatını kaçırdık"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu"
Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu" Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu"
Son Haberler
Canlı anlatım: Belçika GP
Canlı anlatım: Belçika GP Canlı anlatım: Belçika GP
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı 2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar