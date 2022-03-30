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Gasly: "Bu performansı korursam büyük takımlarda yarışacağımdan şüphem yok"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, eğer mevcut performans seviyesini koruyabilirse, kendisine ikinci bir fırsatın verileceğinden emin.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Gasly: "Bu performansı korursam büyük takımlarda yarışacağımdan şüphem yok"
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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 2019 yılında ana takım Red Bull'da yarışma fırsatı bulmuştu fakat sezon ortasında koltuğunu Alex Albon'a kaybetti.

O günden bu yana AlphaTauri için yarışıyor ve Red Bull ile olan kontratı 2023 sonunda bitiyor.

Gasly, son yıllarda orta grubun öne çıkan pilotlarından birisi oldu ve çoğu isim artık onun yeniden büyük bir takımda yarışabileceğini düşünüyor.

Fransız sürücü de eğer bu performansı korursa, kendisine ikinci bir fırsat verileceği konusunda oldukça net.

Canal Plus'a konuşan Gasly, "Bu seride tüm politik ve finansal yönlerin bir araya gelmesi için, doğru zamanlamaya sahip olmanız gerekiyor. Formula 1'de, bugün yaptığımdan çok daha azını yaptığım ilk sezonun ardından bu fırsatı yakaladım."

"O zaman bugüne kıyasla o kadar da iyi değildim ve buna rağmen bir şans yakaladım. Bu sebeple son birkaç yıldır gösterdiğim performansı korumaya devam edersem, bunun yeniden gerçekleşeceğine inanıyorum."

"Formula 1'de edindiğim deneyimler sayesinde artık isteklerim, ihtiyacım olan şeyler ve takımdan ne beklediğim konusunda daha net fikirlerim var. Bir pilot olarak daha iyi hale geldim ve bu da bana güven veriyor."

"Hiçbir zaman hız problemim olmadığını biliyordum fakat F1'de hızlı olmak yetmiyor. Herkesin aynı yönde çalıştığından emin olmak adına takım içerisinde coşku yaratmalısınız."

"Yarışlara ve hafta sonlarına olan çalışma yaklaşımım, son yıllarda pozitif şekilde gelişti."

"Bu sene şampiyon olamayacağım kesin. Ancak bir yıl içerisinde, iki ya da üç yıl içerisinde bu fırsat gelebilir. Bu yüzden her zaman potansiyelimi göstermem gerekiyor." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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