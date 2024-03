Gasly: "Bu hafta sonu yarış kazanamayacağımı biliyorum"

Geçtiğimiz sezonu takımlar şampiyonasında 6. sırada tamamlayan Alpine, bu sezona daha büyük umutarla ve ilk beş sıradaki takımı yakalama umuduyla başlamıştı.

Ancak Alpine, ilk iki yarış sona erdikten sonra bu hedeflerinden oldukça uzak bir görüntü çizdi.

Takım Bahreyn'de yarışı 17. ve 18. sırada tamamladıktan sonra Suudi Arabistan'da da hayal kırıklığı devam etti. Gasly, ilk turun sonunda pite gelip yarıştan çekilirken Ocon aldığı on üçüncülük ile takımın ilk iki yarış sonundaki en iyi derecesini elde etti.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Gasly, "Bence hedef ve zihniyet kendimi kanıtlamak değil, sadece takımı mümkün olan en iyi şekilde zorlamak ve sahip olduğum araçtan maksimum verimi almak."

"Teknik geri bildirimler vermek, çalışanları motive etmek ve odak noktamızın ve enerjimizin gittiği yer burası."

"Ama kanıtlayacak bir şey yok. Bu hafta sonu yarış kazanamayacağımı biliyorum. Gelecek hafta sonu da kazanmayacağım." dedi.

Alpert Park'ın araca daha uygun olup olmadığı sorusu üzerine Gasly, "Hiç sanmıyorum. Şimdiye kadar iki farklı pistte sorunlar çok ama çok benzerdi."

"Açıkçası, yüzde birkaç oranında değişiklik gösterebilir, ancak şu anda kaçırdığımız tur süresinde kaçırdığımız boşluğa dayanarak, içinde bulunduğumuz pozisyonu büyük ölçüde değiştireceğini beklemiyoruz."

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ancak paketi daha iyi anlamaya çalışmak için bazı testler planladığımızı düşünüyorum. Yani serbest antrenmanlarda yapmak istediğimiz bir dizi test var."

"Bu testler yıl boyunca araç geliştirme açısından almak istediğimiz yönlerde bize yardımcı olabilecek. Yani her zaman öğrenilecek şeyler vardır. Ancak mutlak performansın çok farklı olmasını beklemiyoruz çünkü araç ilk iki yarışla aynı." dedi.

Daha önce podyuma çıkan hatta Monza'da bir galibiyeti bulunan Gasly'e, bu yıl podyumun mümkün olup olmadığı sorulduğunda, " Bu soruya cevap verirsem manşeti zaten biliyorum."

"Ama biliyorsunuz, rekabetçi bir sporcu olarak bu yıl 24 yarışım, altı sprint yarışım var, Formula 1'de her şey mümkün."

"Bu yüzden şansımız olacak, ilk on mu, ilk beş mi yoksa podyum mu, ne olacağını bilmiyorum. Ama kesin olan bir şey var ki, her fırsattan en iyi şekilde faydalanmak için her seferinde mücadele edeceğim."

"Geçmişte bunu gördük, birkaç kez başardım. Formula 1'de bazen mucizeler olur. Bu yüzden bu sporu seviyoruz." dedi.

Alpine sezon başında A524'ün gelecek yılki aracın temelini oluşturacağını söylüyordu. Aracın istenildiği gibi çıkmadığı için bu planın devam edip etmeyeceği sorusuna Gasly, "Bunu bir fırsat olarak görüyorum."

"Çünkü biraz daha rekabetçi olsaydık, belki de hangi yöne gitmek istediğimiz daha belirsiz olurdu. Oysa şu anda gerçekten tüm seçeneklere bakıyoruz, her şeyi masaya yatırıyoruz."

"Bu araç konseptini değiştireceğimiz anlamına gelmiyor. Ama buna sadık kalacağımız anlamına da gelmiyor."

"Yaptığımız değişiklikleri, neyin iyileştiğini, neyin kesinlikle kötüleştiğini sorgulayacağız." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aracın gelişmeye başlayacağı an olarak nereyi gördüğü sorusu üzerinde Gasly, " Benim kişisel bir fikrim var, bunu sizinle paylaşmayacağım çünkü herhangi bir zaman çizelgesi vermek istemiyorum."

"Ama evet, bilirsiniz, objektif olarak neyin başarılabilir olduğuna dair bir fikrim var."

"Sanırım sizler de deneyimlerinizden bunun bir gecede gerçekleşmeyeceğini biliyorsunuz. Ama aynı zamanda, net bir zaman çizelgesi vermek istemiyorum, düşündüğümden daha erken de gelebilir, daha geç de gelebilir."

"Bunu zaman gösterecek ama benim için önemli olan, takıma ve çalışanlara bu değişimi ve gelişimi mümkün olduğunca hızlı yapabilmeleri için tüm bilgileri ve araçları vermek." dedi.

Fransa üçüncü lig ekiplerinden FC Versailles'in hisselerinden bir bölümünü alarak ortak hisseder olan Gasly, "Sanırım bu piste geldiğimden beri futbola olan ilgimi her zaman gösterdim ve bu benim en büyük tutkum, bu yüzden her zaman futbola bir şekilde dahil olmak istedim."

"Formula 1'e geldiğimden beri birkaç fırsatım oldu ve birçok insanla tanıştım. Daha iyi bir ağa sahip oldum."

"Sonra Versailles ile kış boyunca detaylarını oldukça derinlemesine incelediğim çok heyecan verici bir projem vardı."

"Yan projelerime devam etmem gerekiyor. Ben her zaman aktif olması gereken biriyim. Açıkçası tüm hayatım Formula 1 etrafında geçiyor ama Formula 1 dışında başka ilgi alanlarım da olmalı ve futbol kesinlikle bunlardan biri."

"Bu yüzden yakından takip edeceğim ama açıkçası kariyerimden sonra muhtemelen daha fazla zamanım olacak ve kesinlikle oraya daha fazla dahil olmaktan mutlu olacağım." dedi.