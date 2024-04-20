Gasly: "Bu hafta sonu oldukça iyi bir iş çıkardık"

Bilindiği üzere Alpine, sezona oldukça geride başladı ve bu hafta sonu gerçekleşen Çin Grand Prix'sine birtakım yeniliklerle geldi. Ayrıca takım AT24 aracının ağırlığını da azaltmaya çabalıyor.

Alpine, daha fazla performans elde etmek amacıyla Şanghay'a güncellenmiş bir taban getirdi ancak bu taban, Çin GP için yalnızca Esteban Ocon'un aracında mevcut.

Gasly ise aynı tabana bir sonraki yarış hafta sonu olan Miami GP'de sahip olacak.

Gasly, Şanghay'da gerçekleşen sprint yarışında 15. olmasının ardından pazar günkü yarış için de aynı sırayı elde etti.

Cumartesi gününün ardından Fransız pilot, "Açıkçası, hâlâ çalışmaya devam etmemiz ve daha fazlasını bulmamız gerekiyor."

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu geliştirmeler bulunduğumuz yeri büyük ölçüde değiştirmese de kesinlikle olmak istediğimiz yere yaklaştırıyor."

"Bence bu hafta sonu yapmamız gerekenler, elimizdekileri en üst düzeye çıkarmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktı. Bugün de Q2'ye girerken bunu yaptık."

"Bence bu hafta sonu oldukça iyi bir iş çıkardık. Bu sezon şimdiye kadarki seansların çoğunun benim açımdan oldukça sıkıntılı geçtiğini söyleyebilirim. Bu yüzden bu hafta sonu, sorun yaşamamak ve lastikleri biraz daha iyi kullanmak açısından biraz daha güçlü bir hafta sonu geçirmeyi başardığımızı düşünüyorum."

"Sprint sıralama turları, sprint yarışı ve ana yarış sıralaması arasında araçtan her şeyi çıkarmayı başardık."

"Diğerlerinin bizden o kadar uzakta olduğunu hissetmedim ve bu yüzden iyimser olmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.