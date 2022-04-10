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Gasly: "Bu hafta sonu ilk on için savaşacak hızımız yoktu"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Avustralya GP'de ilk on mücadelesi verecek hızda olmadıklarını kabul ediyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Gasly: "Bu hafta sonu ilk on için savaşacak hızımız yoktu"
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Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında Pierre Gasly 1:19.226 yaptı ve son bölüme kalmayı ufak bir farkla kaçırdı.

Yarışa 11. sıradan başlayacak Gasly, şu anda ilk on için savaşacak tempoya sahip olmadıklarını belirtti.

Gasly, "İlk 10'a giren araçlardan örneğin McLaren'a bakarsanız, Norris'in üçüncü antrenman seansındaki performansının ardından bu hafta sonu hızlı olduklarını biliyorduk."

"Fernando'yu ve onların düzlük hızını gördüğümüzde, onlarla savaşmanın zor olacağını biliyorduk."

"Bottas'ı geride Bıraktığımız için mutluyum. Bu açıdan evet, güzel bir seanstı. Son denememde Yuki ile karşılaşmasaydım biraz daha iyi bir tur atabilirdim çünkü o noktaya kadar daha iyi bir turla geliyordum. Fakat 10. ya da 11. olmak pek bir şeyi değiştirmezdi."

"Tabii ki üçüncü bölümü kaçırmak hayal kırıklığı yaratıyor ama bu hafta sonunun bizim için zor geçtiğini biliyoruz.. McLaren ve Alpine ileriye doğru gitti ve kendi açımızdan daha iyisini yapacak hızımız yoktu."

"Bence aracımızın bulunduğu yer burası. Özellikle bu pistte öyle. Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki genel tempomuza bakarsak, oradaki viraj tipleri bize daha iyi uyuyordu."

"Burada hafta sonunun başından beri daha fazla zorlanıyoruz. Yine de üzerinde çalışmamız gereken şeyi biliyoruz ve önümüzdeki yarışlar için bazı güncellemeler planladık. Bugün son bölümü ufak bir farkla kaçırmak acı verici olsa da elimizden geleni yaptık."

"Bugün üçüncü bölüme kalmanın kartlarımız arasında olduğunu düşünmüyorum."

"Bakalım yarış nasıl olacak? Uzun bir yarış bizi bekliyor ve hata yapan birileri çıkabilir. Bu yüzden odaklanmam ve damalı bayrağı gördüğümden emin olmam gerekiyor." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

George Russell, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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