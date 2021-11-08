Gasly: "Bu hafta sonu her şey kontrol altındaydı"

Geçirdiği hafta sonu hakkında konuşan Gasly, "Mükemmel bir hafta sonunu geride bıraktık ve bundan daha iyisini yapabileceğimizi düşünmüyorum."

"Dünkü sıralamalarda işimizi yaptık gibi hissediyorum ve bugün de Red Bull'ların ve Lewis'in arkasında dördüncü olduk, ki bu sonuç bizim için küçük bir galibiyet niteliğinde. Bundan çok tatmin oldum, şampiyonada fazla puan kazanmayı da başardık."

"İlk turlardan itibaren tempomuz çok iyiydi ve her şey kontrol altındaydı, Ferrari'ler bana saldıramadı bu nedenle çok eğlenceli bir yarıştı. Biraz yalnız bir yarış geçirdim ama tempoyu görmek eğlenceliydi." dedi.

Yarışın son bölümünde Ferrari, Leclerc ve Sainz'ın yerini değiştirerek Sainz ile Gasly'ye atak yapmaya çalıştı ancak bu denemenin başarısız olmasıyla beraber iki pilot yeniden yer değiştirdi ve yarışı beşinci ve altıncı sırada tamamladılar.

Yarışın sonunda Ferrari'lerin kendisini yakalamasından endişe duyup duymadığı sorusuna Gasly, "Hayır çünkü her zaman tempoya sahiptim, her zaman lastik ömrüne sahiptim."

"Takım bana frenleri korumam için biraz yavaşlamam gerektiğini söylüyordu ancak araçta tempo vardı ve bu nedenle işler gayet iyiydi - bir noktada onlara 'Sadece beni bırakın ve işimi yapayım, sanırım her şey kontrolüm altında' dedim ve o sırayı tutmak için elimizde her şeyin olduğu konusunda kendime güveniyordum." dedi.