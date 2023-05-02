Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"

Pierre Gasly hem mekanik sorunlar yaşadığı hem de bir dizi olaya karıştığı Bakü hafta sonunu, tıpkı Esteban Ocon gibi puansız kapattı.

Bakü yarışının ardından konuşan Gasly, "Bizim geçirdiğimizden daha kötü bir hafta sonu geçirmenin zor olduğunu düşünüyorum."

"Önemli olan çabucak önümüze bakmak. Hemen hemen bizim için her şey ters gitti ve epey kötü bir performans sergiledik."

"Bu yüzden olaya objektif ve dürüst şekilde bakmalıyız. Melbourne'de ve ilk iki hafta sonunda çok daha iyi bir performans gösterdik."

"Bu hafta sonu ise bunun yakınından bile geçemedik."

"Bu yüzden durumu analiz etmeli ve özellikle bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamalıyız çünkü şampiyona anlamında bunu göze alamayız." dedi.

Sprint yarışına yeni bir paket getirmenin cesur bir karar olup olmadığı sorusuna Gasly, "Parçaları alır almaz takmanız gerekiyor."

"İlk seansta sadece dört tur attık ve aracı gerçekten analiz edecek zaman bulamadık. Gerçek bir test yapamadan, sahip olduğumuz ayarlarla kapalı parka gitmek durumu zorlaştırdı."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, stand by his car after a retire stops him on track Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Fakat bu herkes için aynıydı. Ben sadece düşük performans gösterdiğimizi hissediyorum. Çalışacağız, analiz edeceğiz..."

"Bundan daha fazla performansa sahip olduğumuzu biliyorum. Miami'ye gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." cevabını verdi.

Gasly, kendi tarafında neyin işe yaramadığı konusunda fikirleri olduğunu da belirtti.

"Araç bu hafta sonu ne yazık ki sahip olduğumuz potansiyelden oldukça uzaktı. Bu yüzden oturup çalışmamız gerekiyor."

"Neden işe yaramadığına dair benim de fikirlerim var. Fakat ne yazık ki araçta bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz."

"Esteban kendi tarafında farklı bir şey deneyip pit yolundan başladı... Fakat puan alamadık."

"Daha önce hiç böyle bir şey yaşadığımı sanmıyorum, bu yüzden yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Zor oldu, benim için zordu, takım için zordu. Bence kimse bundan gerçekten hoşlanmadı."

"Dediğim gibi her şeyi analiz edip Miami'de güçlü şekilde döneceğiz."

"Hep birlikte düzeltebileceğimiz şeyler var. Sadece takım olarak birbirimize kenetlenip, ileriye bakmalıyız."