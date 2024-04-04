Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Gasly: "Bu hafta sonu getirilen güncellemelerden daha fazlasına ihtiyacımız var"

Alpine pilotu Pierre Gasly, bu hafta sonu için hazırladıkları son güncellemelerin yeterli olmayacağını söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine bu hafta sonu yeni bir güncelleme paketi hazırladı ve bu güncelleme sayesinde yavaş yavaş doğru yolu bulmayı hedefliyor..

Ancak bu güncellemenin büyük fark yaratması beklenmiyor ve bundan ötürü Alpine için Japonya'da yine zor bir hafta sonu olacak.

Gasly, bugünkü basın toplantısında bu konuda şöyle dedi: "Araçta bu ilk güncellemeyi yapmak çok güzel."

"Sezon başlamadan önce zaten planlanan bir şeydi, bu yüzden zaten belirlediğimiz güncelleme planını takip ediyoruz."

"Büyük bir şey olmasını beklemiyoruz. Bizi istediğimiz yere getirmeyeceğini biliyoruz ama bu doğru yönde atılmış bir ilk adım olacak."

"Dolayısıyla neler getireceğini görmek için kesinlikle sabırsızlanıyoruz."

Gasly bununla Q2'ye çıkıp çıkamayacakları sorusuna da yanıt verdi.

"Belirli bir hedef vermek istemiyorum. Araçta küçük bir adım atmayı bekliyoruz, ki bugün bulunduğumuz noktadan sonra buna ihtiyacımız olduğu açık."

"Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var ve daha  da fazlasına ihtiyacımız olacak."

"Yine de bu ilk güncellemelerin araca geldiğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazlasının geleceğini bilmek kesinlikle olumlu."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Perez: "Lastik aşınmasını geliştirmemiz gerekiyor"
Sonraki haber Leclerc: "Giderek güçleniyoruz fakat Japonya'da Red Bull'u yenmek zor olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Formula 1
Japonya GP
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Formula 1
Japonya GP
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Son Haberler

Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor

Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor

F1 Formula 1
Japonya GP
Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye