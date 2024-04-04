Gasly: "Bu hafta sonu getirilen güncellemelerden daha fazlasına ihtiyacımız var"

Alpine bu hafta sonu yeni bir güncelleme paketi hazırladı ve bu güncelleme sayesinde yavaş yavaş doğru yolu bulmayı hedefliyor..

Ancak bu güncellemenin büyük fark yaratması beklenmiyor ve bundan ötürü Alpine için Japonya'da yine zor bir hafta sonu olacak.

Gasly, bugünkü basın toplantısında bu konuda şöyle dedi: "Araçta bu ilk güncellemeyi yapmak çok güzel."

"Sezon başlamadan önce zaten planlanan bir şeydi, bu yüzden zaten belirlediğimiz güncelleme planını takip ediyoruz."

"Büyük bir şey olmasını beklemiyoruz. Bizi istediğimiz yere getirmeyeceğini biliyoruz ama bu doğru yönde atılmış bir ilk adım olacak."

"Dolayısıyla neler getireceğini görmek için kesinlikle sabırsızlanıyoruz."

Gasly bununla Q2'ye çıkıp çıkamayacakları sorusuna da yanıt verdi.

"Belirli bir hedef vermek istemiyorum. Araçta küçük bir adım atmayı bekliyoruz, ki bugün bulunduğumuz noktadan sonra buna ihtiyacımız olduğu açık."

"Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var ve daha da fazlasına ihtiyacımız olacak."

"Yine de bu ilk güncellemelerin araca geldiğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazlasının geleceğini bilmek kesinlikle olumlu."