Gasly: "Bu hafta sonu daha iyiyiz ama aracı sürmek hâlâ çok zor"
Alpine pilotu Pierre Gasly, Suudi Arabistan'da Bahreyn'De daha iyi performans gösterdiklerini düşünse de aracı sürmenin hâlâ olmadığını dile getirdi.
Pierre Gasly, Alpine A524
Andy Hone / Motorsport Images
Sezonun en büyük hayal kırıklığı olan Alpine, Bahreyn'de en yavaş takımlardan birisi gibi görünüyordu.
Suudi Arabistan'daki ilk günde daha iyi görünen Fransız ekipte Pierre Gasly, antrenmanları ilk onda bitirdi.
Günün ardından konuşan Fransız sürücü şöyle dedi: "Cidde'ye geri dönmek harika."
"Bahreyn'den çok farklı, yüksek hızlı bölümleri olan çok farklı bir pistteyiz."
"Hız açısından geçen haftaya göre biraz daha iyi görünüyoruz ama bu sadece hafta sonunun başlangıcı."
"Aracın içindeki his hâlâ kolay değil, hâlâ bazı sınırlamalar var fakat kullanabileceğimiz bazı olumlu yönler de var."
"Sakin kalmaya çalışıyoruz; İyi bir temelimiz ve araçtan daha fazlasını elde edebileceğimize dair güvenimiz var."
"Yarın için sabırsızlanıyorum."
Esteban Ocon da yapmaları gereken işler olduğunun farkında.
"İlginç bir gün oldu. Bu harika pistte tekrar sürüş yaptığım için çok mutluyum."
"İki iyi antrenman seansı geçirdik ve farklı yakıt miktarlarıyla çok sayıda tur attık, çok sayıda bilgi toplayıp, iyi sonuçlar çıkardık."
"Araç üzerinde çalışmamız gerekiyor, ayarlar üzerinde çalışacağız. Fakat genel olarak bizim için umut verici bir gündü."
"Bakalım yarın akşam sıralamalarda neler başarabileceğiz?"
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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