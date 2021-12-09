Gasly: "Bu hafta sonu aynı zamanda bir devrin de sonu olacak"

Pierre Gasly, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından, "Cidde'deki yarış muhtemelen şimdiye kadar bulunduğum en çılgın yarıştı. Tüm mücadeleleri ve kazaları görmek, her şeyi anlamak için hepsini televizyonda izlemem gerekti."

"Pistte, tek turda sürmek muhteşemdi ama yarışta biraz kalabalıklaştı! Cuma günü antrenmandan sonra yine iyi bir tempo gösterdik ve bu harika bir sıralama ile sonuçlandı. Sonunda altıncı başladım ve starttan sonra sıra kaybetsem de altıncı bitirdim, ki bu harika. Önemli olan sonuç ve puanlar. Puanlardan bahsetmişken, F1 kariyerimde ilk kez toplam 100 puana ulaştığım için mutluyum." dedi.

Fransız pilot, sezonun son yarışının gerçekleşeceği Abu Dhabi hakkında, "Geçen yıl Abu Dhabi'de bazı puanlar aldım, onuncu başlayıp sekizinci bitirdim. Orayı her zaman sevmişimdir ve sezonun son yarışı olduğu için özel bir atmosfer var. Bir yıl boyunca yapılan sıkı çalışmaların sonu."

"Hatta pistin kendisi bile oldukça ilginç ama düzeni bu yıl için biraz değiştirdiler, genel olarak biraz daha hızlı ve daha akıcı hale getirildi. Bu yüzden geçişi kolaylaştırma üzerindeki etkisini görmek için sabırsızlanıyorum."

"F1'e başladığımdan beri tanıdığım bu araçlarla son kez yarıştığımız için, bu hafta sonu aynı zamanda bir devrin de sonu olacak. Önümüzdeki yıla, teknik kurallarda yapılacak çok büyük değişikliklerle, yeni lastik boyutlarıyla, araçlar için tamamen yeni bir görünümle ve tasarımla gelmeden önceki son yarış. Bu nedenle, takım için çok iyi geçen bir yılı, son yarışta güçlü bir performans göstererek yüksek bir noktada bitirmek güzel olur." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise, "Kendi yarışım olması gerektiği kadar iyi geçmemiş olsa da, Suudi Arabistan pisti kesinlikle herkesin tahmin ettiği kadar heyecan verici bir yarış oldu. Yüksek hızlarda ve duvarlara çok yakınken bu pisti sürmeyi gerçekten çok sevdim. Yarışta oldukça iyi bir tempom vardı ama Vettel'i geçmek için daha sabırlı olmalıydım. Bu çaylak sezonundan alınacak başka bir ders oldu ancak genel olarak, şu anda sürüşümden oldukça memnunum."

"Abu Dhabi'ye gelince, orada hiç yarışmadım ancak geçen yılın sonunda Genç Sürücü Testine katıldığımda bir Formula 1 aracında Yas Marina pistini kullandım. O testi hâlâ çok iyi hatırlıyorum. Daha önce bir F1 aracı kullanmıştım ama asla sezonun aracını kullanmadım. Özellikle garajdan ilk çıkışım benim için çok heyecan vericiydi."

"Aslında, geçiş yapmayı kolaylaştırmak için pist düzeninde oldukça büyük değişiklikler yaptıklarından, bu yıl herkes için öğrenecek yeni şeyler olacak. İlk izlenimim, buranın artık çok daha hızlı ve daha akıcı bir düzende olduğu. Bunun lastik aşınması üzerindeki etkisini görmek ilginç olacak."

"Pist çok farklı olsa bile, sanki oradaki geçmiş deneyimlerimden nasıl bir şey olduğunu biliyormuş gibi hissediyorum. Uyum sağlamak daha kolay olmalı, bu yüzden fırsatı en üst düzeye çıkarmayı ve mümkün olduğunca çok puan almayı planlıyorum. Bu, bir çaylak olarak son yarışım olacak, bu yüzden bu statüyle son yarışımın tadını çıkarmayı ve sezonu yukarıda bitirip bitiremeyeceğimizi görmeyi planlıyorum." dedi.