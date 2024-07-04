Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak

Silverstone hafta sonu öncesinde Gasly'nin Renault motoru için yeni bir batarya ve kontrol elektroniği ünitesine ihtiyacı vardı.

Fransız sürücü bundan ötürü 20 sıra grid cezası aldı.

Zaten yarışa en arkadan başlayacak olması nedeniyle Alpine, Gasly'e tamamen yeni bir güç ünitesi vermeyi seçti.

Gasly zaten dördüncü ve son içten yanmalı motoru, turbo ve elektrikli motor ünitelerini kullanıyordu. Bu nedenle beşinci bir güç ünitesine sahip olmak, sonrasındaki yarışlar için kendisini rahatlatacak.

Gasly Perşembe günü Canal+'a yaptığı açıklamada, "Bataryayı değiştirmek zorunda kaldık."

"Sezonun başlarında birkaç küçük sorun yaşadık, bu da arızalı bir bataryaya sahip olduğum anlamına geliyordu. Üstelik belirli zamanlarda iki veya üç uyarı aldık."

"Bu yüzden aküyü değiştirmemiz gerekti, ki bu da 20 sıra ceza anlamına geliyordu."

"Ekstra bir motor kullanma fırsatını da değerlendireceğiz çünkü her halükarda sondan başlamak zorunda kalacağım." dedi.

Sonrasında Gasly, Avusturya GP hakkında konuştu.

"Avusturya bizim için zor bir yarıştı. Haas bir yarış hafta sonunda yılın başından bu yana topladıkları puandan daha fazlasını aldı, bu yüzden bizim için iyi olmasa da iyi bir iş çıkardılar."

"Her yerde rekabetçi olamasalar bile Avusturya'da hep güçlü göründüler. Bu bizim de takım olarak hedeflememiz gereken şey."

"Elimize geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bir ya da iki puan için mücadele edeceğimizi biliyoruz çünkü ilk sekize ulaşmak mümkün değil."

"Önümüzde çok sayıda yarış var. Her seferinde bir ya da iki puan almayı başarırsak iyi bir noktaya geleceğiz ama bu sıkı bir mücadele."