Gasly, Brezilya’da arka sıralardan başlayan Alonso’nun kendisini geçmesini “kişisel” algılamış

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Gasly’nin Red Bull macerası pek güzel sonlanacak gibi gözükmüyor. Fransız pilot, ekimden bu yana hiçbir yarış hafta sonunda AlphaTauri ile puan kazanmayı başaramadı.

Brezilya Grand Prix’si de Gasly için bir hayal kırıklığı oldu. Yarışın başlarında ilerleme kaydetse de 14. sırada finiş gördü ve bir kez daha puan barajının dışında kalmış oldu.

Geçen yıla kıyasla AlphaTauri’de daha sarsıntılı bir yıl geçiren Gasly’nin bu sezondan ümidi kesip tüm enerjisini gelecek sene gerçekleşecek olan Alpine’e geçişine saklaması kolay olurdu.

Fakat Gasly, Brezilya Grand Prix’si ardından F1 Nation’a verdiği demeçte açıkça bunu reddetti ve hâlâ bu sezona odaklandığının altını çizdi.

Gasly, “Bu çok zorlayıcı, elbette oldukça sinir bozucu çünkü takımlar şampiyonasında Haas’ı geçebilmek için birkaç puan alabilmek adına epey uğraşıyoruz.”

“Bence genel anlamda iyi bir hafta sonu geçirdik. Sprint yarışını 10. sırada bitirmeyi başardık ve [ana yarışta] iyi bir start aldım.”

“Yumuşak lastiklerle iyi bölümler geçirdik ancak ortalama hızımıza bakarsak ilk 10’da olmaya yetecek kadar rekabetçi değildik. Önümüzdekiler bizden daha hızlıydı. Evet, denedik ve denemeye devam edeceğiz ama bu sadece yeterli değil.” ifadelerini kullandı.

Aklının 2023’te Alpine geçecek olmasında mı olduğu sorulduğunda Gasly, “Tamamen 2022’ye odaklanmış durumdayım.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 1 / 1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Doğruyu söylemek gerekirse önümüzdeki seneyi düşünmüyorum bile. Bu yüzden, [geçilmeyi] kişisel algılıyorum ve bu yüzden hayal kırıklığına uğruyorum.”

“Araçta her tur elimden gelenin en iyisini deniyorum ve bazen umutlarımız oluyor. Mesela starttan sonra sekizinci gidiyorduk ve ‘bu bizim şansımız olabilir’ diye düşündük.”

“Yarışın devamında Alonso’nun tanrı bilir nereden, Sao Paulo’nun ücra köşelerinden start almış olmasına rağmen 20 tur sonra Alpine’in bizi geçtiğini fark ettik ve bir yandan bu tabii ki benim için iyi bir haber.”

“Onların böyle performans göstermesini göstermekten mutluluk duyuyorum. Fakat yine de Valtteri [Bottas] ve Aston [Martin] kesinlikle bizden daha hızlıydı. Bu yüzden diyeceğim o ki deniyoruz ama karşılığını alamıyoruz.” dedi.

Sezonun bitimine bir yarış kala AlphaTauri, takımlar şampiyonasında Haas’ın iki puan gerisinde bulunuyor. Gasly ise pilotlar şampiyonasında şu anda ilk 10’un dışında yer alıyor.