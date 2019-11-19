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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Brezilya GP'yi hiç unutmayacağım"

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Gasly: "Brezilya GP'yi hiç unutmayacağım"
Ekleyen:
, Editör
19 Kas 2019 14:26

Pierre Gasly, Brezilya Grand Prix'sinde elde ettiği podyumun ardından yarışa asla unutmayacağını dile getirdi.

Pierre Gasly, Brezilya Grand Prix'sinde harika bir performans gösterdi ve yaşanan olaylardan da faydalanarak ikinci sırada finiş gördü.

Fransız sürücü kariyerinin ilk podyumu sonrası verdiği demeçte bu yarışı asla unutmayacağını dile getirdi.

Gasly, "Gerçekten muhteşemdi. Bu çok büyülü bir an! Son virajda ikinci sıradaydım ve Lewis Hamilton hemen arkamdaydı. Çok zordu."

"Gerçekten bu ikinciliği almayı çok istedim ama Mercedes'le savaşmak inanılmaz derecede zordu. Kendimi savunmak için elimden geleni yaptım. Son virajında çıkışında yanımdaydı. Yan yana geldik, ön kanadını aracımın yanında gördüm. Motor gücünü artıran özel bir düğmeye bastım, düzlükte maksimum hıza ulaşmak için kesinlikle her şeyi denedim."

"Ve bitiş çizgisini Hamilton'ın önünden geçtim. Görünüşe göre 0.050-0.060 saniye öndeydim. Bu harikaydı"

"O anda birçok şey gözümün önüne geldi. Düşündüğüm ilk insanlardan biri, Eylül ayında Spa'da kaybettiğimiz Antoine Hubert'ti. Birlikte büyüdük ve Formula 1'de podyuma çıkmayı hayal ettiğini biliyorum."

"Böyle büyülü bir anı yaşamamda bana destek olan ve tüm bunları gerçekleştirmeme yardım eden, yani kariyerim boyunca bana yardım eden herkesi hatırladım. Çok fazla duygu yaşadım, kafamda binlerce düşünce vardı."

"Tabii ki, takım ve ben yarış sonrası hemen podyumu kutladık. Yarışı ve yarıştan sonraki iki veya üç saat sonrasını asla unutmayacağım. Ekiple, mühendislerle ve mekanikle harika zaman geçirdik."

"Podyum elde ettiğimize inanmak zor. Toro Rosso ile bu noktada böyle bir sonuç almayı beklemiyorduk. Ancak Sao Paulo'da parti yapmak için vaktimiz olmadı. 23: 30'da oradan ayrıldım, bu yüzden ailemle gerçekten harika bir tatil yapacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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