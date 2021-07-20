Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"

AlphaTauri bu yıl ilk kez hem sıralama turlarında hem de yarışta iyi performans göstermekte zorlandı.

Silverstone'daki yarışta Yuki Tsunoda, fırsatlardan faydalanıp 10. olsa da, Pierre Gasly lastik patlatınca geriye düştü ve hafta sonunu puansız kapattı.

Gasly, yarışın ardından hafta sonunu şu sözlerle yorumladı: "Doğruyu söylemek gerekirse anlatabileceğim pek bir şey yok çünkü bizim için sezonunun en zor hafta sonuydu."

"Sebebi her ne olursa olsun, bir şeyleri baştan sona doğru yapamadık. Bugün gibi çok zor bir günde bile gerçekten canavar gibi zorluyordum ve ilk ona geri dönmeyi başardık. 15. virajda Esteban'ı dış taraftan geçtim ve dokuzuncu sıraya çıkmak harikaydı."

"Başlangıçta lastikleri korumaya çalıştım ve ardından sona doğru Lance'i geçmek için zorlamaya başladım. Sanırım onlara kıyasla biraz daha fazla tempomuz vardı. Sonrasında 7. virajın dışına kim çakıl saçtı bilmiyorum ama pistte çakıl vardı, oradan geçtim ve sol arka lastiğim patladı. Sonrasında bu fazladan pit stopu yapmak zorunda kaldık. Bitişe beş tur kala plansız bir pit stoptu..."

"Böyle bir yarıştan sonra puansız kalmam çok üzücü. Olumlu yönleri de var. Hafta sonu bizim için kolay değildi ama yarışta önümüz açıkken sahip olduğumuz tempo çok iyiydi.

"Fakat pit stoptan sonra 9. sıradan 14. sıraya ya da o civarda bir yere düşürdü. Sonrasında da zaten yarış bitti. Sonuç olarak hayal kırıklığına uğradım çünkü çok zor bir hafta sonu olsa bile, takımın en azından bu iki puanı hak ettiğini düşünüyorum. Böyle bir yarışın ardından bunu hak etmiştik."

"Bu hafta sonu formatın işimizi zorlaştırdığını düşünüyorum çünkü sadece tek bir antrenman seansı ile ya baştan doğru anlıyorsunuz ya da yanlışa gidiyorsunuz, bunu değiştirme şansınız da yok. Neler olduğunu anlamamız gerekiyor ama ilk seansta genellikle olduğumuz yerden çok da uzakta değildik ve çok fazla bilinmeyenle başlamak her zaman için risklidir."

"Bu yüzden sıralama turları öncesi birkaç değişiklik yaptık ama büyük tabloyu değiştirmedi. Bence bu hafta sonu açıkça Ferrari ve McLaren'dan çok uzaktaydık, hatta Alpine ve Aston Martin'in de biraz gerisindeydik. Bundan biraz daha fazla hızımız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunun bu piste ve formata özgü olduğunu düşünüyorum. Budapeşte'de daha önce gösterdiğimiz performans seviyesine geri dönmemiz gerektiğine inanıyorum."

"Bence ne yaptığımızı ve hazırlık çalışmalarımızı biraz sorgulamamız gerekiyor. Bu tek seferlik bir şey. Çünkü dediğim gibi araç tüm sezon boyunca gerçekten iyiydi ve sadece bu hafta sonuna bakarak aşırı tepki vermekten kaçınmalıyız. Ancak diğer benzer hafta sonlarında benzer bir duruma düşmediğimizden emin olmak için neden doğru yöne gitmediğimizi, önceden yaptığımız işi, simülatör çalışmalarını ve yaptığımız her şeyi analiz edip, bunları anlamalıyız."

"Daha yüksek pozisyonlar için savaşmak istiyoruz, Macaristan'da en iyi durumda olmak için Silverstone'da ortaya çıkan sorunları çözmeye odaklanmamız gerekiyor."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images