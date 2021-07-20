Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek Sonraki / Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Britanya Grand Prix'sinin AphaTauri takımı için sezonun en kötü yarışı olduğunu dile getirdi.

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"

AlphaTauri bu yıl ilk kez hem sıralama turlarında hem de yarışta iyi performans göstermekte zorlandı.

Silverstone'daki yarışta Yuki Tsunoda, fırsatlardan faydalanıp 10. olsa da, Pierre Gasly lastik patlatınca geriye düştü ve hafta sonunu puansız kapattı.

Gasly, yarışın ardından hafta sonunu şu sözlerle yorumladı: "Doğruyu söylemek gerekirse anlatabileceğim pek bir şey yok çünkü bizim için sezonunun en zor hafta sonuydu."

"Sebebi her ne olursa olsun, bir şeyleri baştan sona doğru yapamadık. Bugün gibi çok zor bir günde bile gerçekten canavar gibi zorluyordum ve ilk ona geri dönmeyi başardık. 15. virajda Esteban'ı dış taraftan geçtim ve dokuzuncu sıraya çıkmak harikaydı."

"Başlangıçta lastikleri korumaya çalıştım ve ardından sona doğru Lance'i geçmek için zorlamaya başladım. Sanırım onlara kıyasla biraz daha fazla tempomuz vardı. Sonrasında 7. virajın dışına kim çakıl saçtı bilmiyorum ama pistte çakıl vardı, oradan geçtim ve sol arka lastiğim patladı. Sonrasında bu fazladan pit stopu yapmak zorunda kaldık. Bitişe beş tur kala plansız bir pit stoptu..."

"Böyle bir yarıştan sonra puansız kalmam çok üzücü. Olumlu yönleri de var. Hafta sonu bizim için kolay değildi ama yarışta önümüz açıkken sahip olduğumuz tempo çok iyiydi.

"Fakat pit stoptan sonra  9. sıradan 14. sıraya  ya da o civarda bir yere düşürdü. Sonrasında da zaten yarış bitti. Sonuç olarak hayal kırıklığına uğradım çünkü çok zor bir hafta sonu olsa bile, takımın en azından bu iki puanı hak ettiğini düşünüyorum. Böyle bir yarışın ardından bunu hak etmiştik."

"Bu hafta sonu formatın işimizi zorlaştırdığını düşünüyorum çünkü sadece tek bir antrenman seansı ile ya baştan doğru anlıyorsunuz ya da yanlışa gidiyorsunuz, bunu değiştirme şansınız da yok. Neler olduğunu anlamamız gerekiyor ama ilk seansta genellikle olduğumuz yerden çok da uzakta değildik ve çok fazla bilinmeyenle başlamak her zaman için risklidir."

"Bu yüzden sıralama turları öncesi birkaç değişiklik yaptık ama büyük tabloyu değiştirmedi. Bence bu hafta sonu açıkça Ferrari ve McLaren'dan çok uzaktaydık, hatta Alpine ve Aston Martin'in de biraz gerisindeydik. Bundan biraz daha fazla hızımız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunun bu piste ve formata özgü olduğunu düşünüyorum. Budapeşte'de daha önce gösterdiğimiz performans seviyesine geri dönmemiz gerektiğine inanıyorum."

"Bence ne yaptığımızı ve hazırlık çalışmalarımızı biraz sorgulamamız gerekiyor. Bu tek seferlik bir şey. Çünkü dediğim gibi araç tüm sezon boyunca gerçekten iyiydi ve sadece bu hafta sonuna bakarak aşırı tepki vermekten kaçınmalıyız. Ancak diğer benzer hafta sonlarında benzer bir duruma düşmediğimizden emin olmak için neden doğru yöne gitmediğimizi, önceden yaptığımız işi, simülatör çalışmalarını ve yaptığımız her şeyi analiz edip, bunları anlamalıyız."

"Daha yüksek pozisyonlar için savaşmak istiyoruz, Macaristan'da en iyi durumda olmak için Silverstone'da ortaya çıkan sorunları çözmeye odaklanmamız gerekiyor."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

Önceki haber

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

Sonraki haber

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

1 g
2
Formula 1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

20 s
3
Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

10 dk
4
Formula 1

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"

12 s
5
Formula 1

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

22 s
Son Haberler
Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
F1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

10dk
Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"
F1

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"

45dk
Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek
F1

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

11 s
Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"
F1

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"

12 s
Alonso: “Yarış hızı açısından en güçlü hafta sonumuzdu”
F1

Alonso: “Yarış hızı açısından en güçlü hafta sonumuzdu”

13 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek Britanya GP
Formula 1

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

Leclerc: "Her yarışta bu performansı sergilememizi beklemeyin" Britanya GP
Formula 1

Leclerc: "Her yarışta bu performansı sergilememizi beklemeyin"

Bottas: "Startlardaki yavaşlığı çözmem lazım" Britanya GP
Formula 1

Bottas: "Startlardaki yavaşlığı çözmem lazım"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

Leclerc: "Hamilton - Verstappen teması yarış olayından fazlası değil"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Hamilton - Verstappen teması yarış olayından fazlası değil"

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı
Formula 1 Formula 1

F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı

Son Haberler

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek
Formula 1 Formula 1

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.