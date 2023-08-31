Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"
Zandvoort'ta podyuma dönmesinin ardından özgüveninin yerine geldiğini söyleyen Pierre Gasly, bu podyumun sezonun kalanı için bir temel oluşturacağını düşünüyor.
Hollanda'da çok güçlü bir yarış geçiren ve Sergio Perez'in cezasıyla üçüncülüğe uzanarak iki yıllık aranın ardından podyuma dönen Gasly'nin zor geçen sezonda moral bulduğunu söyleyebiliriz.
Bu sonucun ardından şampiyonada takım arkadaşı Esteban Ocon'un da önüne geçen Gasly için işler daha da iyiye gidebilir, nitekim kendisi bu hafta sonu ilk galibiyetini aldığı Monza'da piste çıkacak.
Monza'ya döndüğü için heyecanlı olduğunu gizlemeyen Gasly, podyumun güvenini arttırdığını ve daha fazlası için bastıracağını belirtmekte.
Gasly, "Başka bir podyum için her zaman hazırım. Burası F1, her yarıştan maksimum verimi alabilmek için daima en iyi şekilde hazırlanıyorum."
"Eğer bu hafta sonu bir podyum ya da galibiyet şansı yakalarsak, kendimi mümkün olan en iyi şekilde hazırladığımı biliyorum."
"İster burada, ister Singapur'da ya da Suzuka'da olsun, F1'de açıkça öğrendiğim bir şey var: burada her şey mümkün. Bunu birçok kez kanıtladım. İşte bu yüzden her fırsat için hazır olmalısınız."
"Hollanda'da podyuma çıkmak gerçekten çok önemliydi, birçok nedenden dolayı çok önemliydi, özellikle de Monako'da yaptığımız strateji hatasıyla podyumdan vazgeçtiğimiz için."
"Sezona bakarsak Avustralya'da güçlü bir ilk beş sonucunu kaçırdık, bunu atlatmak kolay olmadı. Monako'da ise strateji hatasıyla podyumu kaçırdık. Bunların üstesinden gelmemiz gerekiyordu."
"Ancak her zaman bir sonraki yarışa geçmeniz, her zaman pozitifliğinizi korumanız ve hayal kırıklıklarını bir kenara bırakmanız gerekir -biz de bunu yaptık."
"Yaz tatilinden sonra iyi temeller üzerinde yükselebilmek, takım içinde de doğru zihniyet ve tutumu oturtabilmek için en iyi yol buydu. Zandvoort'ta bunu başarabildiğim için gerçekten memnunum, bunun bize yıl sonuna kadar iyi bir itici güç sağlayabileceğini düşünüyorum." dedi.
Pierre Gasly, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Erik Junius
2020 sezonundaki kırmızı bayraklı ve bol kaoslu yarışta galibiyete uzanan Gasly, podyum seremonisinin ardından birincilik kürsüsünün kenarına çekmiş ve dakikalarca tek başına oturmuştu.
Galibiyet kendisi için önemliydi, nitekim bir sene önce aynı zamanlarda Red Bull'dan kovulmuş ve yeniden B takımına gönderilmişti.
Monza'ya dönüşün ne anlam ifade ettiği sorulan Gasly, "Hayatımın en güzel anıları burada yaşandı."
"Bu sabah bile piste girerken aynı heyecanı ve duyguları tekrar hissediyordum, hem de aradan üç yıl geçmiş olmasına rağmen!"
"Hatıralar hayatıma çok fazla neşe ve pozitiflik getiriyor. Telefonumda resimleri var, her sabah bu resimlere bakıyorum ve ne için çaba sarf ettiğimin farkına varıyorum."
"Galibiyete ulaştığım gün kafamda çok fazla düşünce vardı. Podyumdan inmek üzereyken hayatım boyunca bu özel anı beklediğimi düşündüm. Demek istediğim, sadece bir kez ilk galibiyetinize ulaşırsınız, o özel duyguyu sadece bir kez tadabilirsiniz.
"Ben de kendime, 'tamam, her saniyeyi değerlendir, gün senin günün, eğer 10 dakika kalmak istersem, kimse bana bunu yaptığım için kızmaz' dedim ve sadece oturdum."
"Her zaman bir sonraki adımın ne olacağını düşünüyoruz ama bazen içinde yaşadığımız anın tadını çıkarmayı bile unutuyoruz. Benim için de bu birkaç saniyeyi kendime ayırmak gerçekten çok önemliydi." dedi.
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