Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"

Ocon, Vegas'taki birinci antrenman seansında rögar kapağı üzerinden geçerek aracına hasar veren isimlerden birisiydi.

Ocon'un aracı 2. antrenmandan önce zamanında hazırlandığı için Fransız sürücünün bir kaybı olmadı.

Hem Ocon hem de takım arkadaşı Pierre Gasly ikinci antrenmanda güçlü sonuçlar elde edemedi ancak ikisi de hafta sonunun kalan kısmı için olumlu konuştular.

16. olan Ocon, "En hafif tabiriyle çok fazla duygunun yaşandığı yoğun bir gece oldu! Bir tarafta bugün ilk kez Las Vegas'ın ikonik caddelerinde sürüş yapmak çok güzeldi, diğer tarafta ise ilk antrenman seansı talihsiz ve erken bir şekilde sona erdi. İlk turlar sırasında pistteki gevşek bir drenaj kapağına çarptıktan sonra aracımda ağır hasar oluştu ve sonuç olarak şasiyi değiştirmek zorunda kaldık. Gecikmeli ikinci seansa yetişecek kadar dar bir zaman diliminde bu hasarı onardıkları için ekibe çok teşekkür ederim. 2. antrenman seansı basitti, farklı şeyleri test ettik ve lastikler ile pist koşullarına alışmaya çalıştık. Bu pisti seviyorum ve heyecan verici bir sıralama ve yarış olacak. Bakalım bugün herkes için hak edilmiş birkaç saatlik uykunun ardından neler yapabileceğiz?" dedi.

15. olan Gasly ise "Las Vegas'ta oldukça çılgın bir geceydi. Bir daha sabahın 3'ünde Formula 1 aracı sürme deneyimini yaşayacağımızı hiç sanmıyorum! Öncelikle, pisti ilk kez kullanmak güzeldi ve söylemeliyim ki, tüm ışıklar ve ikonik manzaralarla oldukça etkileyici bir gösteri. 1. antrenman seansında zaman kaybetmek üzücüydü, bu nedenle hafta sonunun geri kalanına hazırlıklı olmak için 2. antrenman seansındaki 90 dakikanın tamamını en iyi şekilde değerlendirmek önemliydi. Bu seanstan çok şey öğrendik ve şimdi verileri incelemek için zaman ayırmamız ve sıralama öncesinde aracı geliştirmeyi hedeflememiz önemli." dedi.