Gasly: "Başlangıç pozisyonumuz kötü değil"

Fransız pilot, antrenmanlardaki güçlü formuyla, bu hafta sonu ön tarafta yer alacağının sinyallerini vermişti ancak sıralama turlarında Ferrari pilotu Charles Leclerc'e geçildi.

Sonuç olarak Gasly, yarışa altıncı sıradan başlayacak.

Fransız pilot, seans içerisinde Carlos Sainz'ı engellediği için resmi bir uyarı da aldı.

Gasly seansın ardından şöyle konuştu: "Hafta sonu boyunca trafik nedeniyle oldukça fazla engellendim ve bu, sürücülerin bilerek yaptığı bir şey değil. Bu, sadece pistin doğasıyla alakalı. Son derece hızlı olan çok sayıda viraj var."

"Sahip olduğunuz iletişime güvenmeniz gerekiyor. Bazen çok hızlı, bazen yavaş araçlar geliyor, yönetmesi kolay değil. Bu yüzden direksiyonda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz fakat kolay değil."

"Altıncı sıradayız ve bu kötü bir pozisyon değil. Geçen sefer bizim için acı verici bir yarış olmuştu ve umarım yarın daha iyi bir yarışa sahip oluruz. Umudumuz bu yönde."

Sonuçtan memnun olup olmadığı sorusuna Fransız pilot, "İlk altıya girdik ve bence harikaydı."

"Bu sefer bunu yapmak biraz daha zordu çünkü araca o kadar da güvenemedim ve seans boyunca denge yakalamakta zorlandım."

"Her seansta çok fazla çalışmam gerekiyordu ama sonunda her şeyi bir araya getirdim ve turumdan gerçekten memnunum."

"Sergio'nun sadece 0.002 saniye gerisindeyim, ki arada neredeyse hiçbir şey yok. Bu biraz biraz sinir bozucu fakat puan almak için harika bir başlangıç pozisyonundayız." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images