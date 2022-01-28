Gasly: "Basın, kariyerinizi mahvedebilir"

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Gasly, 2019 yılında Toro Rosso'dan Red Bull'a geçmiş ancak Max Verstappen'in yanında iyi performans göstermekte zorlanıp, çeşitli hatalar yapmasının ardından ağır şekilde eleştirilmişti.

Bu eleştiriler sezon arasına kadar devam etti ve sonuç olarak Fransız sürücü, ikinci yarı için Toro Rosso'ya geri gönderildi.

Yine de Gasly, hiç pes etmedi ve eski takımına döner dönmez harika performanslar sergiledi. O yıl ilk podyumunu aldı, 2020 yılında yarış kazandı ve 2021'de bir kez daha podyuma çıktı.

Gasly şimdi, orta grubun en dikkat çekici sürücülerinden birisi ve AlphaTauri'de yaptığı işle, tekrar büyük takımlardan birisinin yolunu tutabilir.

Speedweek ile yaptığı röportajda Gasly, basının bir sürücünün kariyerinde büyük rol oynadığını ve bazen sürücülerin kariyerlerini mahvettiğini söyledi.

Gasly, şöyle dedi: "Formula 1'de yarış hafta sonlarında, öncesinde ve sonrasında basınla alakalı yapmanız gereken çok fazla iş var."

"Bunun işimizin bir parçası olduğuna inanıyorum."

“Elbette basın önemli çünkü imajınızı değiştirebilirler ve insanlar tarafından algılanış şeklinizi YA DA hakkınızda söylenenleri etkileyebilirler."

"Yanlış bilgilerle çok fazla zarara neden olup, kariyerinizi mahvedebilirler. Haliyle durum her zaman kolay olmuyor."

“Muhabirlerin bana karşı çok iyi olduğu zamanlar oldu. Fakat aynı zamanda durumun böyle olmadığı ve pek çok yalanın yayıldığı anlar da oldu."

"Tabii ki bu çok hoş değil ama bir F1 sürücüsü olarak uğraşmanız gereken şeylerden biri de bu."

Gasly, aynı zamanda konsantrasyonunu etkilemesine izin vermemek adına haberleri takip etmeyi bıraktığını söyledi.

“Yaptıkları şeylere odaklanmıyorum çünkü evdeyken zamanımı bana keyif veren insanlara ve şeylere harcamaya çalışıyorum."

"Gerçekten değer verdiğim insanlarla iyi vakit geçirmeye çalışıyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images