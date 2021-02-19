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Gasly: "Başarının anahtarı tutarlılık ve hata yapmamak olacak"

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, Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 2021'de başarılı olmanın anahtarının hatasız sürmek ve aynı zamanda istikrarlı sonuçlar almak olduğunu söyledi.

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Gasly: "Başarının anahtarı tutarlılık ve hata yapmamak olacak"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, geçen yılın en iyi isimlerinden bir tanesiydi ve yıl boyunca oldukça iyi bir performans sergiledi.

Monza'da zafere ulaşan genç sürücü, 2021'de AlphaTauri ile güçlü performansını sürdürmek istiyor.

Gasly, lansman etkinliğinde şöyle konuştu: "COVID-19'a yakalandıktan sonra kendimi çok kötü hissetmedim. Antrenmanlarımı evde sürdürdüm. Birkaç gün boyunca küçük öksürükler vardı ama hiç yorgun hissetmedim. Programıma göre çalışmaya devam ettim. Hiçbir şeyi kaçırmadım ve bu yüzden yeni sezona hazırım."

"Geçen yıl elde ettiğim mükemmel sonuçlar, üç yıldır Formula 1'de yarıştığım için, daha deneyimli olmamdan kaynaklanıyor. Ayrıca kariyerimde ilk kez iki yıl arka arkaya aynı takımda yarıştım. Bu, istikrarlı sonuçlar getirdi. Aynı zamanda mühendislerle de çok yakından çalıştım. Ne yaptığımızı daha iyi anladım. Bu yüzden takım olarak daha başarılıydık çünkü önceki sezonun deneyimini kullandık. Yine de her zaman daha fazlasını bekliyorum. Bu yüzden bu yıl yine başarılı olacağımıza eminim."

“Geçen yılki aracımız oldukça iyi görünüyordu. Orta grupta, yani bulunduğumuz olduğumuz yerde, bütün takımlar büyük bir ilerleme kaydettiler ve aradaki farklar çok küçüktü. Şampiyonayı yedinci olarak bitirdik, ancak griddeki en iyi dördüncü veya beşinci araç olmak için savaştığımız zamanlar oldu. Büyük bütçeli ve çok tecrübeli takımlarla savaşıyorduk. Geçen yıl, onlarla savaşmamıza izin veren bir araca sahiptik ve sık sık sıralamalarda son bölüme kaldım. Bu yıl, orta grubun önüne daha yakın olmamızı sağlayacak iyi bir adım atabilmemizi umuyorum. "

"Geçen yıl çok iyi bir iş çıkardığımı ve yılı istediğim gibi sürmeyi başardığımı düşünüyorum. Mühendislerimle mükemmel bir ilişkim vardı. Ekibin neye ihtiyacı olduğunu, neye ihtiyacım olduğunu ve birlikte nasıl çalışabileceğimizi anladık ve sonuçları getiren şey bu oldu. Bundan memnunum, ama her zaman gelişebileceğiniz yerler vardır. Tüm yıl boyunca ihtiyacınız olan şey tutarlı olmak ve sahip olduğumuz her fırsatı değerlendirip, puan almak. Aracın nasıl olacağını Bahreyn'de göreceğiz ve o zaman daha fazla bilgiye sahip olacağız. Ancak, bence başarının anahtarı, istikrar ve hata yapmamak olacak."

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
1/3

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
2/3

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
3/3

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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