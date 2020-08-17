Gasly, Barcelona'dan mutlu ayrılıyor

AlphaTauri, bu yıl şimdiye kadar yapılan altı yarışın beşinde puan almayı başardı ve şu anda şampiyonada 16 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Bu 16 puanın 14'ünü kazanan Gasly, son yarışta iyi bir performans göstererek iki puan almayı başardı.

Yarışı değerlendiren Gasly, "Harika bir yarıştı! Bu hafta sonu takıma iki puan daha kazandırdığım için mutluyum."

"İyi bir başlangıç ​​yaptım ve ilk virajda Charles Leclerc ile Lando Norris'i geçerek sekizinci sıraya yükseldim. İkinci bölümde, DRS'yi açan sürücülerin arkasında sıkışıp kaldım. Bu yüzden orta lastiklerin potansiyelini ortaya koyamadım."

"Bu yarışta bizim için pek çok olumlu şey vardı. Bu pistte aracın hızlı gitmesini sağlamak kolay değil, bu yüzden yarışın çoğunda McLaren ile savaşmayı başarmış olmamız harika."

"Bugünkü sonuçtan memnunuz ama artık Spa'daki yarışa odaklanmalıyız." dedi.

Daniil Kvyat ise puansız kapattığı yarışın ardından şunları ekledi: “Yarıştan memnun kaldığımı söyleyemem. Pazar günü genellikle daha iyi olsa da, araçta kendimi son derece rahatsız hissettim. Bunun neyle bağlantılı olduğunu anlamak için ayrıntıları dikkatlice incelememiz gerekiyor."

"Yarışa olan başlangıcımdan oldukça memnunum. Ferrari ve Daniel Riccardo ile savaştım, bu yüzden bugün daha fazlasını başarabilir ve daha yüksek bir yerde bitirebilirim diye düşünüyordum."

"Hafta sonundan dersler çıkaracağız ve sonraki yarışlarda daha iyi performans göstereceğiz. "