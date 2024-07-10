Gasly: "Bana göre Perez aracı hissedemiyor"

Formula 1 dünyası, Sergio Perez'in performansındaki düşüşünü ve bunun nedenlerini tartışmaya devam ediyor.

Max Verstappen yarışlar kazanıp podyuma çıkarken, takım arkadaşı Sergio Perez puan dahi almakta zorlanıyor.

2019'un ilk yarısında Red Bull Racing'de yarışan Pierre Gasly, Perez'in sorununun araçla "doğru yaklaşımı bulamaması" olduğunu düşünüyor.

Gasly şöyle konuştu: "Öncelikle Sergio'nun durumunun benim bir zamanlar içinde bulunduğum durumdan net şekilde farklı olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda çok büyük bir baskı altında."

"Herkes Perez'in iyi bir sürücü olduğunu biliyor ama parçaları bir araya getirmeyi başaramıyor."

"Sorun onda mı yoksa takımda mı bilmiyorum. Ne olursa olsun problem aracı hissetmemesi."

"Sebebi ne olursa olsun bu olduğunda, iyi bir hafta sonu geçirmeniz imkansız."

"Bir sonraki hafta direksiyona geri döndüğünüzde aniden kendinize güvenebilir, hızlı turlar atabilir ve sorun yaşadığınızı unutabilirsiniz."

"Görünüşe bakılırsa hızını koruyamıyor fakat sorun kendisinde mi yoksa takımda mı bilmiyorum."

"Şu anda sürücü ve takım arasındaki ilişkide bir şeylerin eksik olduğu çok açık."