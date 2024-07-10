Gasly: "Bana göre Perez aracı hissedemiyor"
Pierre Gasly'e göre Sergio Perez, aracı hissetmekte zorlanıyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Formula 1 dünyası, Sergio Perez'in performansındaki düşüşünü ve bunun nedenlerini tartışmaya devam ediyor.
Max Verstappen yarışlar kazanıp podyuma çıkarken, takım arkadaşı Sergio Perez puan dahi almakta zorlanıyor.
2019'un ilk yarısında Red Bull Racing'de yarışan Pierre Gasly, Perez'in sorununun araçla "doğru yaklaşımı bulamaması" olduğunu düşünüyor.
Gasly şöyle konuştu: "Öncelikle Sergio'nun durumunun benim bir zamanlar içinde bulunduğum durumdan net şekilde farklı olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda çok büyük bir baskı altında."
"Herkes Perez'in iyi bir sürücü olduğunu biliyor ama parçaları bir araya getirmeyi başaramıyor."
"Sorun onda mı yoksa takımda mı bilmiyorum. Ne olursa olsun problem aracı hissetmemesi."
"Sebebi ne olursa olsun bu olduğunda, iyi bir hafta sonu geçirmeniz imkansız."
"Bir sonraki hafta direksiyona geri döndüğünüzde aniden kendinize güvenebilir, hızlı turlar atabilir ve sorun yaşadığınızı unutabilirsiniz."
"Görünüşe bakılırsa hızını koruyamıyor fakat sorun kendisinde mi yoksa takımda mı bilmiyorum."
"Şu anda sürücü ve takım arasındaki ilişkide bir şeylerin eksik olduğu çok açık."
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Alpine
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar