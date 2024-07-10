Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Gasly: "Bana göre Perez aracı hissedemiyor"

Pierre Gasly'e göre Sergio Perez, aracı hissetmekte zorlanıyor.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Formula 1 dünyası, Sergio Perez'in performansındaki düşüşünü ve bunun nedenlerini tartışmaya devam ediyor.

Max Verstappen yarışlar kazanıp podyuma çıkarken, takım arkadaşı Sergio Perez puan dahi almakta zorlanıyor.

2019'un ilk yarısında Red Bull Racing'de yarışan  Pierre Gasly, Perez'in sorununun araçla "doğru yaklaşımı bulamaması" olduğunu düşünüyor.

Gasly şöyle konuştu: "Öncelikle Sergio'nun durumunun benim bir zamanlar içinde bulunduğum durumdan net şekilde farklı olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda çok büyük bir baskı altında."

"Herkes Perez'in iyi bir sürücü olduğunu biliyor ama parçaları bir araya getirmeyi başaramıyor."

"Sorun onda mı yoksa takımda mı bilmiyorum. Ne olursa olsun problem aracı hissetmemesi."

"Sebebi ne olursa olsun bu olduğunda, iyi bir hafta sonu geçirmeniz imkansız."

"Bir sonraki hafta direksiyona geri döndüğünüzde aniden kendinize güvenebilir, hızlı turlar atabilir ve sorun yaşadığınızı unutabilirsiniz."

"Görünüşe bakılırsa hızını koruyamıyor fakat sorun kendisinde mi yoksa takımda mı bilmiyorum."

"Şu anda sürücü ve takım arasındaki ilişkide bir şeylerin eksik olduğu çok açık."

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Alpine

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff: "Antonelli, Hamilton "gibi olmayı hayal ediyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

Formula 1
Britanya GP
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Aktif Formula 1 pilotları arasında en zengin kim?

Aktif Formula 1 pilotları arasında en zengin kim?

Formula 1
Britanya GP
Aktif Formula 1 pilotları arasında en zengin kim?
Wolff: "Alonso'yu Mercedes için düşündük ama buraya gelme niyeti yoktu"

Wolff: "Alonso'yu Mercedes için düşündük ama buraya gelme niyeti yoktu"

Formula 1
Britanya GP
Wolff: "Alonso'yu Mercedes için düşündük ama buraya gelme niyeti yoktu"

Son Haberler

Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak

Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak

F1 Formula 1
Britanya GP
Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

F1 Formula 1
Britanya GP
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"

Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"

SBK World Superbike
Donington
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

SBK World Superbike
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye