Gasly: "Bakü'nün ardından bu geri dönüş Alpine için çok önemli"

Alpine, Avustralya Grand Prix'sinde Pierre Gasly ve Esteban Ocon'un teması nedeniyle hafta sonundan puansız ayrılmıştı. Bakü'de de sprint yarışına rağmen herhangi bir puan almayı başaramadılar.

Fakat Miami'deki sıralama turlarında Gasly beşinci en iyi zamanı yaparken, Ocon üç sıra geride kaldı ve böylelikle iki pilot da ilk ona girmiş oldu.

Gasly, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada, "Genel olarak konuşmak gerekirse, tüm takım adına çok mutluyum."

"Her iki aracı da ilk sekize sokmayı başardık, Bakü'deki zorlu hafta sonunun ardından bunu yapmak harika çünkü orada gösterdiğimiz tempo nedeniyle herkes biraz hayal kırıklığına uğradı."

"Bu hafta sonu toparlanmak önemliydi ve biz de bunu yaptık."

"Bence antrenmanlarda iyi bir hız göstermeyi başardık, üçüncü bölümde doğru anda önemli bir tur atmayı başardım ve kullanılmış lastikle iyi bir iş çıkardım, bu da bizi beşinci sıraya taşıdı." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Tabii ki objektif de olmak gerekiyor. Charles ve Max önümüzde olabilirdi, ki bu bizi yedinci sıraya koyardı ama aynı zamanda Kevin ile fark çok azdı. Bir tur daha atsaydık sanırım onu da geçebilirdik."

"Yani, saf hız olarak altıncı ila sekizinci arasındaydık, ki bu olumlu. Burası aracımıza daha uygun görünüyordu."

"Kesinlikle memnunum. Yarışta gayet iyi bir şansımız var, her şey olabilir. Zorlayacağız ve neler olacağını göreceğiz ama bence masanın üzerinde iyi puanlar var."

Gasly, Red Bull'un hız avantajı nedeniyle Verstappen'in gridde kolayca ilerleyeceğini düşünüyor.

"Hedefimiz Kevin'i mümkün olan en kısa sürede geçmek çünkü genellikle lastik problemi yaşıyor gibi görünüyorlar. Bu yüzden bunu yapmaya çalışacağız."

"Bence Red Bull o kadar büyük bir hız avantajına sahip ki Max'in kolayca yükselmesini bekliyorum. Fakat Charles için bunu yapmak biraz daha zor olabilir."