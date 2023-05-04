Gasly: "Bakü'den sonra hızlıca toparlanmak istiyoruz"

Alpine, Bakü'de hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu geçirdi. Yarışa 17. ve 19. sıradan başlayan Alpine pilotları, yarışta birkaç sıra kazansalar da Azerbaycan Grand Prix'sini puan alamadan tamamladılar.

Miami GP basın toplantısında konuşan Gasly, Bakü Cadde Pisti'ndeki yarışı 'unutulması gereken bir yarış' olarak nitelendiriyor.

Fransız pilot, "[Miami'de] tekrar yarışıyor olmaktan mutluyum."

"Bakü'den sadece birkaç gün sonra yarışmak takım için önemli çünkü Bakü'deki kötü hafta sonundan ve gösterdiğimiz kötü performanstan sonra hemen toparlanmak istiyoruz."

"Gerçekten çok daha fazla potansiyele sahip olduğumuza ve bunun tek seferlik bir hafta sonu olduğuna inanıyoruz."

"Ne yazık ki o hafta sonu bizim için hatırlanacak pek bir şey yoktu. Sadece yanlış başladı, yanlış bitti. Harika bir performans sergileyemedik, hepimiz hayal kırıklığına uğradık."

"Yılın başından beri gösterdiğimiz gibi, çok daha fazlasına sahip olduğumuzu ve daha fazla performans elde etmek istediğimizi biliyoruz."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İlk birkaç yarıştan da memnun olduğumuz söylenemez ama Bakü'ye getirdiğimiz geliştirmelerle potansiyelimizin tamamını sergileyebildiğimizi düşünmüyoruz. Bu yüzden bu hafta sonu nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Serbest antrenmanlarda oldukça yoğun bir test planımız var, Miami'de daha geleneksel bir düzende nerede olacağımızı görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Araçtaki geliştirmelerin Bakü'de neden işe yaramadığı sorulduğunda Gasly, "Bakü çok özel bir pist ve araç kurulumu açısından benzersiz."

"Yere basma kuvvetimiz o kadar düşüktü ki, diğer pistlere kıyasla çok fazla yere basma kuvvetinden yoksun olduğumuzdan dolayı araç zaten oldukça kötü hissettirecekti."

"Araçtan maksimumu nasıl elde edeceğimizi henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz. Bu yüzden her hafta sonu bunu anlamak amacıyla serbest antrenmanlar için çok şey planlıyoruz."

"Bunu söylemek zor ama kesinlikle kendimize güveniyoruz ve taban güncellemesinin getirmesi gerekeni getirdiği için mutluyuz. Açıkçası bu hafta sonu bunu tekrar kontrol edeceğiz. Ancak kötü performansımızın temel nedeninin bu olmadığından oldukça eminiz." yanıtını verdi.

Şu ana kadar 2023'te 4 yarış gerçekleşti ve bu 4 yarışın hepsini Red Bull Racing kazandı. Bu durum, bazı kişilerin sezonun 'sıkıcı' bir şekilde ilerlediğini düşünmesine sebep oldu.

Gasly, bu konuda 'sezona biraz daha zaman verilmesi gerektiğini' düşünüyor.

Alpine pilotu, "Şimdiden böyle bir iddiada bulunmanın adil olduğunu düşünmüyorum. Sezona biraz daha zaman vermeniz gerekiyor."

"Ön taraftaki şampiyonluk mücadelesine çok fazla dikkat etmiyorum çünkü şu anda mücadele ettiğimiz yer orası değil. Orta sıralarda, diyelim ki dördüncü, beşinci, altıncı sıralarda; son derece sıkı bir mücadele var ve her hafta sonu birbirimize çok yakın olduğumuz için bu bizi tetikte tutuyor."

"Geri çekilemeyiz, hiçbir gün ara veremeyiz çünkü bu çok zorlu bir mücadele."

"Şampiyona mücadelesine baktığınızda Red Bull'un oldukça baskın olduğunu görebilirsiniz ancak bu durum değişebilir. Ferrari, Mercedes, hepsi iyileştirmeler yapacak. Sezona biraz daha zaman tanımamız gerekiyor. Ama şahsen ben daha çok kendi mücadelemize odaklanmış durumdayım ve yapmamız gereken bazı işler var." yorumlarında bulundu.