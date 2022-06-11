Gasly: "Bakü pisti AlphaTauri'nin orta grup mücadelesinde olmasına yardımcı oluyor"

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Fransız, cuma günü Bakü'de güçlü bir gün geçirdi ve öğleden sonraki seansı Carlos Sainz'ın hemen arkasında altıncı sırada tamamladı.

AlphaTauri, Monako antrenman seanslarında da güçlüydü ancak iyi bir sonuç alamamıştı. Gasly, Bakü pisti aracın zayıflıklarını ortaya çıkarmadığı için potansiyelin daha fazla olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, takımın şimdiye kadarki formu sorulduğunda şöyle dedi: "Esas olan şu ki aracımız yüksek hızda iyi değil çünkü aracımızın maksimum yere basma gücünün rakiplerimizle aynı seviyede olmadığını biliyoruz."

"Düşük hızlı pistlere gittiğimizde yük ihtiyacı daha az oluyor, mekanik tutuş daha fazla oluyor ve araç daha iyi davranıyor."

"Bu yüzden, bu hafta sonuna gelirken biraz daha iyimseriz. Ayrıca Monako'da gördüklerimizden sonra, ikinci sektörde ve o tür virajlarda oldukça iyiydik. Bu iyi bir başlangıç."

Gasly, Fernando Alonso'nun en hızlı dördüncü zamanı yapmasıyla birlikte Alpine'in temposuna karşı temkinli olsa da, AlphaTauri'nin orta grubun en iyisi olmak için McLaren ve Mercedes gibi takımlarla mücadele edebileceğini söyledi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Açıkça görülüyor ki mücadelenin içindeyiz."

"Yalnız değiliz. Alonso ve düzlük hızları etkileyiciydi."

"O da mücadelede. Mercedes de öyle ve sıralama söz konusu olunca Norris'in de her zaman mücadelede olduğunu biliyoruz. Yani birkaç araç olacağımızı düşünüyorum ama en azından biz de onların arasındayız."

İkinci antrenman seansını sekizinci sırada bitiren Yuki Tsunoda, Monako'da iyi bir sonucu kaybettikten sonra Bakü'nün sunduğu fırsatları yakalamaları gerektiğini söyledi.

"Aracı daha iyi anladığımızı düşünüyorum ve bu performansı bekliyorduk."

"Takım olarak araçta güçlü ve zayıf yanlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Bu yüzden aracın pistte nasıl davranacağına dair fikrimiz var."

"Şu anda sadece beklentilerimiz var. Puan almak için bu fırsatı maksimum seviyede değerlendirmeliyiz."