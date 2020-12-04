Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin oval olarak adlandırılan dış kısmı, ilk defa bu hafta sonu kullanılacak.

Birçok pilot gibi Gasly de pistin bu halini Bahreyn'e gelmeden önce simülatörde test etti. Gasly, dış pistin normal pist ile bağlantı noktalarında sıra dışı bir yapıya sahip olduğunu ve o bölümlerin mücadeleci olacaklarını vurguladı.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Bu haliyle gerçek manada dört viraj var. Birinci ve sonuncu virajlar, normalde olan virajlar ancak buraya herkesin çok daha düşük yere basma gücü paketiyle çıkacağını düşünüyorum."

"Pistin orta bölümü, 4. viraj açıkçası daha geniş çıkış bölgesi ile çok hızlı olacak. Tuhaf bir bordüre sahip şikan var. Simülasyonda oradaki şikanın sağa doğru olan virajında çok agresif ve bir bordür vardı ve pek kolay değildi."

"Çok eğlenceli olacağını, hava koridoru oyunu olacağını, herkesin hava koridoru yakalamaya çalışacağını düşünüyorum. Tur zamanı açısından bu (hava koridoru), büyük fark yaratacak. Yarışın da çok ilginç olacağını, izleyenler için heyecan verici olacağını düşünüyorum." dedi.

Gasly ayrıca, pistin bu halinin çok kısa olması nedeniyle sıralamalarda temiz bir tur atmanın çok zor olacağını söyledi.

Gasly, "Televizyonda çok fazla şikayet duyacağınızı düşünüyorum. Çünkü burası sadece 54, 55 sn olacak. Pist üstünde 20 araç temiz bir tur atabilmek için önündekiyle 5 sn fark açmak isteyecek. Bu işe yaramaz."

"Bu yüzden hepimiz mutlu olmayacağız. Ancak açıkçası durum herkes için aynı olacak. Bu eşsiz pistten, pist yapısından ve koşullardan maksimumu alabilmek için bazı ödünler vermemiz gerekecek." dedi.

Gasly'nin vatandaşı Esteban Ocon da bağlantı noktalarındaki bordürlerin zorlu olduğunu kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, "Pistin kalan bölümüne göre bağlantı noktaları çok farklı. Bordürler oldukça yüksek."

"Pistin o bölgesi aşırı tümsekli. Bu her şeyi daha zorlu yapacak. Araçları ayarlamak daha zor olacak. Ancak bir şekilde yolumuzu bulacağız."

"Sıralamalar oldukça zorlu olacak. Çok çılgın olacak çünkü tüm araçlar piste çıksa, aralarında sadece 2 sn boşluk olur. Bu yüzden fark bulmak, iyi bir hava koridoru yakalamak zor olacak." dedi.

FIA Yarış Direktörü Michael Masi ise bordürle ilgili endişeleri pek önemsemedi.

Masi, "Evet, orada bazı bordürler var ve onlar agresifler ancak pistin kalan bölümünden çok farklı değiller."

"Bazı yerler çok agresif, bazı pistlerde ise daha az agresif bordürler oluyor. Ancak onların arasında bir pist var. Bu yüzden amacımız pilotları mevcut pist üstünde tutmak."

"Pilotlar her zaman farklı tür, daha agresif bordürler istiyorlardı. Bu bordürler onların pist dışına çıkmalarını engelleyecek." dedi.