Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
FP1:
00 Saat
:
42 Dakika
:
48 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"

paylaşım
yorumlar
Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Bahreyn pistinde oval kısma bağlantı noktalarında normalde F1 yarışlarında kullanılmayan tuhaf ve agresif bordürler olduğunu söyledi.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin oval olarak adlandırılan dış kısmı, ilk defa bu hafta sonu kullanılacak.

Birçok pilot gibi Gasly de pistin bu halini Bahreyn'e gelmeden önce simülatörde test etti. Gasly, dış pistin normal pist ile bağlantı noktalarında sıra dışı bir yapıya sahip olduğunu ve o bölümlerin mücadeleci olacaklarını vurguladı.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Bu haliyle gerçek manada dört viraj var. Birinci ve sonuncu virajlar, normalde olan virajlar ancak buraya herkesin çok daha düşük yere basma gücü paketiyle çıkacağını düşünüyorum."

"Pistin orta bölümü, 4. viraj açıkçası daha geniş çıkış bölgesi ile çok hızlı olacak. Tuhaf bir bordüre sahip şikan var. Simülasyonda oradaki şikanın sağa doğru olan virajında çok agresif ve bir bordür vardı ve pek kolay değildi."

"Çok eğlenceli olacağını, hava koridoru oyunu olacağını, herkesin hava koridoru yakalamaya çalışacağını düşünüyorum. Tur zamanı açısından bu (hava koridoru), büyük fark yaratacak. Yarışın da çok ilginç olacağını, izleyenler için heyecan verici olacağını düşünüyorum." dedi.

Gasly ayrıca, pistin bu halinin çok kısa olması nedeniyle sıralamalarda temiz bir tur atmanın çok zor olacağını söyledi.

Gasly, "Televizyonda çok fazla şikayet duyacağınızı düşünüyorum. Çünkü burası sadece 54, 55 sn olacak. Pist üstünde 20 araç temiz bir tur atabilmek için önündekiyle 5 sn fark açmak isteyecek. Bu işe yaramaz." 

"Bu yüzden hepimiz mutlu olmayacağız. Ancak açıkçası durum herkes için aynı olacak. Bu eşsiz pistten, pist yapısından ve koşullardan maksimumu alabilmek için bazı ödünler vermemiz gerekecek." dedi.

Gasly'nin vatandaşı Esteban Ocon da bağlantı noktalarındaki bordürlerin zorlu olduğunu kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, "Pistin kalan bölümüne göre bağlantı noktaları çok farklı. Bordürler oldukça yüksek."

"Pistin o bölgesi aşırı tümsekli. Bu her şeyi daha zorlu yapacak. Araçları ayarlamak daha zor olacak. Ancak bir şekilde yolumuzu bulacağız."

"Sıralamalar oldukça zorlu olacak. Çok çılgın olacak çünkü tüm araçlar piste çıksa, aralarında sadece 2 sn boşluk olur. Bu yüzden fark bulmak, iyi bir hava koridoru yakalamak zor olacak." dedi.

FIA Yarış Direktörü Michael Masi ise bordürle ilgili endişeleri pek önemsemedi. 

Masi, "Evet, orada bazı bordürler var ve onlar agresifler ancak pistin kalan bölümünden çok farklı değiller."

"Bazı yerler çok agresif, bazı pistlerde ise daha az agresif bordürler oluyor. Ancak onların arasında bir pist var. Bu yüzden amacımız pilotları mevcut pist üstünde tutmak."

"Pilotlar her zaman farklı tür, daha agresif bordürler istiyorlardı. Bu bordürler onların pist dışına çıkmalarını engelleyecek." dedi.

Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir

Önceki haber

Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir

Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"

Verstappen: "Sıralama turlarında kaos olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sıralama turlarında kaos olacak"

Vandoorne: "Mercedes'in kararı canımı acıttı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vandoorne: "Mercedes'in kararı canımı acıttı"

Wolff: "Yedek pilotumuz olması, onu kullanacağımız anlamına gelmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Yedek pilotumuz olması, onu kullanacağımız anlamına gelmiyor"

Grosjean, Bahreyn pistine dönerek hayatını kurtaranlara teşekkür etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, Bahreyn pistine dönerek hayatını kurtaranlara teşekkür etti

4-6 Aralık Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

4-6 Aralık Yarış Programı

Bottas: "Russell hızlı olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Russell hızlı olacak"

Son Haberler

Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"

Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir

Grosjean, Bahreyn pistine dönerek hayatını kurtaranlara teşekkür etti
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, Bahreyn pistine dönerek hayatını kurtaranlara teşekkür etti

Verstappen: "Sıralama turlarında kaos olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sıralama turlarında kaos olacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir

57 dk
2
Formula 1

Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"

27 dk
3
Formula 1

Verstappen: "Sıralama turlarında kaos olacak"

2s
4
Formula 1

Vandoorne: "Mercedes'in kararı canımı acıttı"

19s
5
Formula 1

Wolff: "Yedek pilotumuz olması, onu kullanacağımız anlamına gelmiyor"

2s

Son Haberler

Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"
F1

Gasly: "Bahreyn'in oval kısmında tuhaf, agresif bordürler var"

Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir
F1

Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir

Grosjean, Bahreyn pistine dönerek hayatını kurtaranlara teşekkür etti
F1

Grosjean, Bahreyn pistine dönerek hayatını kurtaranlara teşekkür etti

Verstappen: "Sıralama turlarında kaos olacak"
F1

Verstappen: "Sıralama turlarında kaos olacak"

Wolff: "Yedek pilotumuz olması, onu kullanacağımız anlamına gelmiyor"
F1

Wolff: "Yedek pilotumuz olması, onu kullanacağımız anlamına gelmiyor"

Son Videolar

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
19s

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

What Saved Grosjean's Life? 14:17
Formula 1
1 Ara 2020

What Saved Grosjean's Life?

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.