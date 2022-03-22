Gasly, Bahreyn'deki "barbeküden" sonra grid cezası almak zorunda kalabilir

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Gasly, Bahreyn Grand Prix'sinde yarışın sonlarına doğru pistte durdu ve aracından alevler çıktığı görüldü.

Bu nedenle takımın, aracı Suudi Arabistan GP'sinden önce önemli ölçüde yeniden yapılandırması gerekiyor ve şasi bile değiştirme ihtimali var.

Bunun yanı sıra, iki Honda bataryasından birini sadece bir yarış hafta sonundan sonra atmak zorunda kalabilirler. Bu da, kalan yarışlarda daha fazla değişiklik yapmadan devam edemeyecekleri için kesin bir grid cezası alacakları anlamına geliyor.

Gasly, Sakhir'de güçlü bir yarış geçiriyordu ve aracı durana kadar Fernando Alonso ve Kevin Magnussen ile yarışıyordu.

Gasly, Motorsport.com'a, "Hiçbir uyarı yoktu, bu çok ilginç."

"Ne olduğuna henüz emin değilim. Birinci virajın çıkışında araç kapandı ve durdum. Daha sonra aracın arkasında bir barbekü vardı."

"Testlerden sonra kendimize çok güveniyorduk, tek bir sorunumuz bile yoktu. Bu, sporun ayaklarınızı yere basmanızı sağladığını gösteriyor. Hiçbir konuda fazla öz güvenli olamazsınız. Sadece motorun zarar görmemiş olmasını umuyorum ama baş edeceğiz."

"Bu nedenle istediğimiz finiş değildi. Özellikle yarış harika bir startın ardından çok iyi gidiyordu. Fernando ile harika mücadele ettik ve çok eğlenceliydi. Daha sonra Kevin ile mücadele ettim. Rahat bir şekilde sekizinciydik. Bu puanları kaybetmek yazık oldu." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, takımın bir problem olduğuna dair hiçbir uyarı almadığını söyledi.

Egginton, Motorsport.com'a, "Anlık bir arızaydı. Tüm elektrik gücünü kaybetti."

"Şu anda problem batarya ile alakalı görünüyor. Tam olarak bilmiyoruz, hâlâ araştırıyoruz. Önce hatayı bulmamız gerekiyor ama bir güç ünitesi unsurunu değiştirmek zorunda kalabiliriz."

"Araç bir dakika önce çalışıyordu ve sonra tamamen kapandı. Anında güç kaybettik, araç durdu ve alev aldı. Yangın, parçalar çok sıcak olduğu ve düzgün soğutulamadığı için çıkmış olabilir. Bakmamız gerekiyor, çok fazla yüzeysel hasar var." dedi.

Egginton, takımın Cidde'ye gitmeden önce yapması gereken çok fazla işi olduğunu da söyledi.

Egginton, "Hâlâ değerlendiriyoruz ama en azından arka süspansiyon ve kabloların çoğu yeni olacak. Karoser iyi durumda. Bataryayı ve içten yanmalı motoru değerlendireceğiz çünkü aracın üzerinde çok fazla yangın söndürücü var. En kötü ihtimalle, bir güç ünitesi ve şasi değişecek ama şu an bir şey demek için çok erken."

"Güç ünitesine ve vites kutusuna bağlı olan her şey ısındı ve alevler o bölgedeydi. Dediğim gibi her şeyin üzerinde yangın söndürücü var. Bir ihtimal bütün bu parçaları değiştirebiliriz ve tam inceleme için fabrikaya gönderebiliriz." dedi.